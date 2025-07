De volta ao Fluminense, o atacante John Kennedy encerra sua passagem no futebol mexicano. A passagem de JK pelo Pachuca durou pouco mais de seis meses e foi marcada por um início com muitos gols, mas que terminou com o jogador perdendo espaço e atuando pouco no Mundial de Clubes, o que facilitou seu retorno ao Tricolor.

Os números de John Kennedy no México

No geral, os números do atacante no Pachuca são bons. Ele mostrou seu faro de gol e poder de decisão, mas a irregularidade do time e a troca no comando técnico impactaram sua sequência.

John Kennedy pelo Pachuca:

22 jogos (15 como titular)

9 gols e 2 assistências

117 minutos para participar de um gol

50% de conversão de grandes chances

Início avassalador e a perda de espaço com novo técnico

O começo de John Kennedy no México foi excelente. Sob o comando do técnico uruguaio Guillermo Almada, o "Menino-Rei" chegou a marcar cinco gols em apenas quatro jogos, caindo rapidamente nas graças da torcida.

No entanto, o time do Pachuca não conseguiu engrenar na temporada e, após a eliminação no campeonato local, Almada pediu demissão. Em junho, o mexicano Jaime Lozano foi anunciado como novo treinador e, com ele, John Kennedy perdeu a condição de titular e viu seu espaço na equipe diminuir drasticamente.

John Kennedy comemora gol pelo Pachuca (Foto: Reprodução / X)

Participação discreta no Mundial de Clubes

A perda de prestígio com o novo treinador ficou evidente durante o Mundial de Clubes. O atacante, que tinha status de estrela, participou de apenas duas partidas, ambas saindo do banco de reservas: jogou 45 minutos contra o Real Madrid e 36 minutos contra o RB Salzburg. Na última e decisiva partida da fase de grupos, contra o Al-Hilal, ele sequer entrou em campo.