O Fluminense recusou a oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo colombiano Jhon Arias. Nesta segunda-feira (14), o Tricolor se reuniu com os interessados e decidiu recuar dos valores colocados na mesa. A informação é do ge.globo.

Apesar da negativa do Fluminense, o Wolverhampton deve fazer mais uma investida para contar com Jhon Aris na próxima temporada. A negociação ainda não teve um desfecho positivo porque o Tricolor, que detém 50% dos direitos do colombiano, fez algumas exigências ao clube inglês e ao Patriotas, clube que conta com os outros 50%. Sem respostas dos interessados, o clube recusou a oferta inicial.

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, Jhon Arias, que foi o destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, voltou a mostrar o desejo de se transferir para Premier League. Além do interesse dos ingleses, o colombiano também recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita e do Zenit, da Rússia. Porém, o atleta não tem interesse em se transferir para esses mercados.

A proposta de R$ 130 milhões foi a maior que o Fluminense recebeu por Arias. No fim da temporada passada no Brasil, o Tricolor chegou a ouvir propostas de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), mas nem abriu negociações por achar os valores baixos. Clubes como Olympiacos, da Grécia, Feyenoord, da Holanda, Galatasaray, da Turquia, fizeram consultas pelo jogador.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras ocupa atualmente a sétima colocação na competição, com 20 pontos, sete a menos do que os líderes Flamengo e Cruzeiro.

