Com a chance de transferência para o Wolverhampton, da Premier League, Jhon Arias pode estar prestes a encerrar sua trajetória no Fluminense. Essa informação, trazida pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas já acende um alerta nas Laranjeiras. Os números do colombiano desde 2021 mostram claramente o impacto que sua saída poderia ter.

Arias já disputou 229 jogos com a camisa tricolor, marcando 47 gols e fornecendo 54 assistências. Isso significa que o camisa 21 esteve diretamente envolvido em 28% dos 356 gols que o Fluminense marcou nesse período. Além de sua contribuição ofensiva, o desempenho do time com ele em campo é de 61% — um número superior ao que o clube apresenta sem o jogador, o que reforça sua importância tanto técnica quanto tática.

Jhon Arias comemora a classificação do Fluminense para as semifinais do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Em 2024, o Fluminense jogou 14 partidas sem Arias, conquistando apenas duas vitórias e um aproveitamento de 26%. Em 2025, o cenário não é muito melhor: 8 jogos, 2 vitórias e 42% de aproveitamento. A produção ofensiva também caiu: foram apenas 10 gols marcados sem ele neste ano, enquanto a defesa sofreu 13 gols.

Embora a saída ainda não seja oficial, os números deixam claro o papel fundamental que Arias tem no time de Renato Gaúcho. Se a transferência se concretizar, a diretoria terá a tarefa de buscar no mercado — ou entre os jogadores do elenco — uma solução para amenizar os efeitos da perda de um dos principais atletas da recente história do clube.