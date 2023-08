- Em relação a arbitragem, a arbitragem foi extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum. Por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vejam quanto tempo teve de bola em jogo por conta dos momentos em que jogadores do Grêmio ficaram no chão. Não teve nenhum tipo de ação da arbitragem pra coibir esse tipo de coisa. O que tem é que quando um jogador cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Gosta de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, eles não gostam. E o pênalti no final do jogo, para mim foi um pênalti claro, fácil de ser marcado por VAR. O jogador pisa no tornozelo do Nino. Obviamente não é de propósito, mas é pênalti. A maioria não faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque acidentalmente um jogador chega atrasado ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então a arbitragem foi determinante no final do jogo.