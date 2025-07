Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo detalhes sobre a venda de ingressos para este jogão entre Rubro-Negro e Tricolor.

Após um acordo entre as duas equipes, todos os sócios do Fluminense, independentemente da categoria, terão 50% de desconto em todos os setores (exceto Maracanã Mais). O desconto é válido apenas para o titular do plano.

Aberturas das vendas

Sócios-torcedores do plano Nação Sem Fronteiras podem comprar até 2 ingressos com prioridade para esta partida. Para isso basta ainda não ter utilizado o benefício nesta temporada e acessar o site a partir da primeira onda de vendas.

07/07 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

08/07 às 10h: Nação Maraca 1

10/07 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

11/07 às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

12/07 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

13/07 às 10h: Nação Maraca 3

15/07 às 10h: Público Geral Online / Visitantes Online / Gratuidades Online

20/07 às 18h: Encerramento das Vendas Online

Valores

Norte (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Superior (Misto)

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Misto)

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Sul (Fluminense)

- Sócios: R$ 50,00

- Inteira – R$ 100,00

- Meia-entrada – R$ 50,00

Para a torcida do Fluminense, o acesso será realizado por meio de biometria facial para todas os ingresso. Faça o cadastro antecipado da sua biometria em aqui.

