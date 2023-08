No último domingo, Keno foi uma das peças mais importantes na construção de jogadas, mas o atacante também contou com muito apoio dos laterais Marcelo e Samuel Xavier. E a equipe melhorou com a entrada de Leo Fernández, que deu mais gás ao setor do meio de campo e contribuiu com uma assistência para Cano, embora o gol tenha sido anulado por impedimento de Keno no início da jogada.