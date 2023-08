- Temos muito orgulho do nosso trabalho de formação vencedora na base do Fluminense. Agradecemos a todos os departamentos do clube pela união e colaboração em todas as etapas das vidas desses jovens atletas. Buscamos modificar a vida deles tanto no trabalho relativo ao esporte, como no trabalho de formação do cidadão, que é o nosso principal objetivo. Que estes meninos campeões aqui no sub-8 sejam excelentes atletas e excelentes pessoas preparadas para a vida dentro e fora do esporte. O Fluminense é uma grande família, e juntos seremos ainda mais fortes - comemorou o gerente do futsal, Ivan Proença.