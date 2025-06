COLÚMBIA (EUA) - O ex-goleiro Ricardo Berna, ídolo e multicampeão com o Fluminense, visitou a delegação tricolor antes da estreia no Mundial de Clubes, no hotel em Colúmbia, na Carolina do Sul. Morando nos Estados Unidos desde 2023, aproveitou a oportunidade para reencontrar antigos amigos da época em que defendia o clube e falou exclusivamente com o Lance! sobre a expectativa para a competição.

continua após a publicidade

O ex-atleta atuou no Flu por oito anos, entre 2005 e 2013, e conviveu com profissionais que seguem no clube até hoje. No hotel Marriott, onde o time está hospedado, ele e a família reencontraram o presidente Mário Bittencourt, a quem suas filhas, Manuela, 14 anos, e Letícia, de 10, chamam de "tio". Reencontrou também Marcão e outros membros da comissão que passavam pela recepção.

Marcelo "Fera", Ricardo Berna, Ricardo Henriques, Douglas Santos, Marcão,e Ricardo Olivero (Foto: Sharon Prais/Lance!)

— A gente sente saudades, né? Vim pegar um pouco dessa energia, porque a vida longe da família não é fácil, mas também trazer uma palavra de incentivo para o pessoal. Estamos torcendo nesse Mundial para que o Fluminense consiga um grande resultado. — declarou Berna.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Por coincidência, visitará a família no Brasil pela primeira vez desde que se mudou para os Estados Unidos na mesma época dos jogos, então acompanhará o Tricolor de longe, assim como fez em 2023, na final da Libertadores. Com a "Casa Laranjeiras" confirmada, Berna considera assistir os jogos perto da torcida, na sede do clube, e planeja visitar o Museu do Fluminense, recentemente reformado.

Sobre os jogos, apesar de depositar confiança no elenco e na comissão, Berna destacou a força Borussia Dortmund, rival do Fluminense na estreia da competição, no dia 17, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na opinião do ex-goleiro, a equipe alemã tem uma "fisicalidade muito grande, são rápidos para atacar, principalmente pela lateral". De toda forma, acredita que, mantendo a consistência e amadurecendo jogo a jogo, o Flu pode surpreender.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Os outros times que integram o grupo F são o Ulsán, time sul-coreano que enfrentará o Tricolor na segunda rodada, no dia 21 (sábado) também em Nova Jersey, e o Mamelodi Sundowns, sul-africano e adversário na última partida da fase de grupos, no dia 25 (quarta-feira). Por competirem em ligas menos repercutidas, Berna os enxerga como incógnitas, mas garante que o Fluminense tem os ingredientes necessários para superar esses desafios.

— Eu acho que é uma incógnita pra todo mundo, até pros próprios atletas. Todo mundo está com uma expectativa muito grande pra ver o que vai ser. Mas o Fluminense hoje é um clube muito estruturado, todos os departamentos bem capacitados, os profissionais que trabalham ali no campo têm todo gabarito pra preparar mentalmente os atletas pra enfrentar qualquer desafio. O Renato é um grande estrategista, fui campeão com ele em 2007 sei o potencial dele pra levar o time adiante e ser ofensivo também. Vejo ele muito mais maduro hoje como treinador, inquestionável em relação a resultados e enfim, a gente tem um monstro ali atrás, tem um paredão e tem um artilheiro. Fórmula perfeita para que tudo aconteça da melhor maneira. — declarou o ídolo tricolor.

Ele destacou o "monstro", o "paredão" e o "artilheiro", em referência à Thiago Silva, Fábio e Germán Cano, três das principais peças do elenco - que ainda conta com Ganso e Jhon Arias como grandes estrelas. Sobre o seu companheiro de posição, afirmou:

— Fábio é referência, né? Não só para o torcedor do Fluminense, mas para o esporte e todo torcedor que ama o futebol. Performando em alto nível com a idade avançada e dizem que todo bom goleiro é igual vinho, quanto mais velho, melhor. E o Fábio tem provado que o ditado é verdadeiro.

Fábio em treino do Fluminense na Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Trajetória no Fluminense e carreira após aposentadoria

Natural de São Paulo, Ricardo Berna morou nos Estados Unidos dos seis aos sete anos de idade porque seu pai trabalhava para uma empresa multinacional. Depois de voltar ao Brasil, teve nova experiência no exterior aos 14 anos, quando estudou e jogou futebol no Japão, onde foi alfabetizado no idioma. Sua carreira profissional começou quando retornou ao país natal e ingressou no Guarani de Campinas, em 1998.

Foi em 2005, com 26 anos, que chegou à Laranjeiras, onde permaneceu até 2013 e construiu uma trajetória vitoriosa. Pelo Tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2007, o Brasileirão de 2010 e 2012, e o Carioca em 2005 e 2012. No tricampeonato nacional, o ex-goleiro proferiu a célebre frase após um jogo contra o Internacional que marcou a campanha do título: "Isso vai ajudar o Fluminense a ser campeão? Não? Então não me interessa."

Ricardo Berna em treino do Fluminense nas Laranjeiras (Foto: Nelson Perez/FFC)

Naquele ano, Berna era o terceiro goleiro do time, mas assumiu a titularidade na reta final, sendo peça importante da equipe comandada por Muricy Ramalho. Sua aposentadoria foi em 2018, na FluFest (tradicional comemoração de aniversário do clube). Depois, abriu uma academia de futebol com Thaís Picarte, também ex-goleira e hoje coordenadora do futebol feminino do Santos. A sede da "BP Soccer Academy" era em São José dos Campos e tinha o objetivo de preparar atletas para intercâmbio.

Os planos foram interrompidos por um convite de uma universidade do Tennessee, fazendo com que ele a família se mudassem para os Estados Unidos. Acabou não trabalhando lá, pois foi chamado para trabalhar em um clube da Georgia, o AFC Lightining, que disputa a MLS Next, equivalente ao campeonato nacional de base, onde é assistente do diretor de futebol masculino, treinador do Sub-17, Sub-19 e diretor de goleiros masculino e feminino.

Mais notícias do Fluminense no Mundial

➡️ Treinos do Fluminense no Mundial têm clima de descontração e calor carioca

➡️ Arroz, feijão e afeto: nutricionista do Flu detalha estratégia de adaptação no Mundial

➡️ Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025; veja datas, horários e onde assistir

➡️ Jogadores de Columbia se empolgam com craques do Fluminense na universidade