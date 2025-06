Destaque do Fluminense, Arias é o colombiano mais valioso do Mundial

COLÚMBIA (EUA) - O Mundial de Clubes começa neste sábado, 14 de junho, e reúne 14 jogadores colombianos distribuídos por nove equipes diferentes. Entre eles, um nome se destaca: Jhon Arias, do Fluminense, é o colombiano com maior valor de mercado entre os inscritos na competição.

Segundo levantamento do portal Transfermarkt, especializado em dados do futebol mundial, o meia-atacante está avaliado em 17 milhões de euros — valor mais alto da sua carreira até o momento. Logo atrás aparece Richard Ríos, do Palmeiras, avaliado pela mesma plataforma em 16 milhões de euros.

Arias, que defendeu a seleção da Colômbia durante a Data Fifa, tem chegada prevista aos Estados Unidos neste sábado, diretamente para se apresentar em Columbia, sede da equipe no torneio.

O retorno do jogador ao clube foi adiado por conta do desgaste físico. Ele participou dos dois compromissos da Colômbia, sendo titular por 62 minutos contra o Peru e entrando no segundo tempo diante da Argentina. Por isso, recebeu quatro dias de descanso antes de retomar os treinos com o Fluminense.

A equipe estreia na competição dia 17 de junho, contra o Borussia. O time está no grupo F.

