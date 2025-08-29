Renato vê desconcentração na derrota do Fluminense: ‘Cobrar dentro de 4 paredes’

Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na coletiva após a partida, Renato Gaúcho afirmou que o Tricolor foi melhor mesmo saindo derrotado.

- O meu time foi melhor do time do Bahia hoje. Jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades. Pode ter certeza que lá nós teremos mais 90 minutos para fazer o nosso dever de casa - disse Renato, que seguiu a fala, apontando problema de desconcentração:

- Hoje não foi o time (que se desconcentrou). Foram dois jogadores no máximo. Então o time estava fazendo uma belíssima partida, como eu falei. Só que aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então quem entende futebol, quem vê futebol, conhece futebol, vê onde está a falha. Nós somos profissionais porque eu sei onde foi a falha. Entendeu? Mas isso tem que cobrar deles dentro de quatro paredes. Ninguém está botando a culpa nos jogadores. Os jogadores também têm que ter a responsabilidade deles. Tanto é que eu estou te falando, meu time foi melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos num lance. E o adversário não perdoa.

Jogo da volta: Fluminense x Bahia

A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 setembro (horário de Brasília), no Maracanã, após a Data Fifa. O time que passar embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.

BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Renê (Fluminense); Lucho Rodríguez (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 43.276;

💸 Renda: R$ 1.452.293,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Germán Cano).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).