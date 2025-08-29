Mesmo com derrota, Fluminense ‘das copas’ aparece contra o Bahia

O roteiro do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil reservou um desfecho amargo para o Fluminense. Na noite desta quinta-feira (28), o Tricolor das Laranjeiras foi melhor durante boa parte dos 90 minutos na Arena Fonte Nova, mas acabou derrotado por 1 a 0 com gol de Luciano Juba, aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado obriga a equipe de Renato Gaúcho a vencer no Maracanã para seguir sonhando com uma vaga na semifinal, algo que não acontece desde 2022.

continua após a publicidade

➡️ Samuel explica lesão em Bahia x Fluminense: ‘Sentindo o que nunca senti’

Bahia x Fluminense

Apesar da desvantagem, a postura do Fluminense mantém vivo o otimismo da torcida e da comissão técnica. O time mostrou a identidade copeira que marcou a temporada: intensidade, solidez defensiva e imposição mesmo fora de casa. Renato deixou isso claro na coletiva:

- Meu time foi melhor que o Bahia hoje. Mereceu a vitória. Enfrentamos uma equipe muito forte, invicta em casa há muito tempo, e fomos superiores. Mas vacilamos em um lance e o adversário não perdoou — disse o treinador.

continua após a publicidade

O confronto em Salvador também foi marcado por lances polêmicos. O primeiro deles envolveu Kevin Serna, que chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas teve o gol anulado pelo VAR por impedimento milimétrico. Pouco depois, Martinelli caiu na área após dividida, gerando reclamação por pênalti. O árbitro Raphael Claus mandou seguir e, mesmo após revisão silenciosa do VAR, não houve marcação. Já no segundo tempo, o Bahia ainda comemorou quando Claus marcou toque de mão de Ramos Mingo, mas voltou atrás após análise no monitor.

Primeira derrota em mata-mata sob comando de Renato

O revés na Fonte Nova é apenas o segundo do Fluminense em mata-matas na era Renato Gaúcho - a outra foi diante do Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, no início do ano. Em todas as demais eliminatórias, o Tricolor avançou mostrando força contra adversários de peso, como América de Cali, Internacional, Inter de Milão e Al-Hilal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O jogo da volta será no dia 10 de setembro, no Maracanã, após a Data Fifa. Para se classificar direto, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A missão é grande, mas a confiança também.

A semifinal da Copa do Brasil não é alcançada pelo clube desde 2022, quando caiu diante do Corinthians. Em 2023 e 2024, as eliminações vieram ainda nas oitavas (para Flamengo e Juventude, respectivamente). Agora, o time tem a chance de retomar o protagonismo no torneio nacional e manter viva a temporada histórica nas Copas.

- O meu time foi melhor do time do Bahia hoje. Jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está invicta aqui há muito tempo. Uma equipe muito boa, muito bem treinada. Com um poder aquisitivo. E o meu time chegou aqui e jogou melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos na casa do adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar que o que vale é a bola na rede. Eu concordo também. O que vale é a bola na rede. Sendo isso, eu quero falar o seguinte: nós temos mais 90 minutos para jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida. E temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores que o adversário, tivemos as melhores oportunidades. Pode ter certeza que lá nós teremos mais 90 minutos para fazer o nosso dever de casa - disse Renato.