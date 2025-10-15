Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e escalações

O Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir ao vivo

Ficha do jogo FLU JUV BRASILEIRÃO 28ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Na briga por uma vaga na próxima Libertadores, o Tricolor, comandado por Luis Zubeldía, ocupa a sétima posição, com 38 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa. O Juventude, por outro lado, vive momento delicado: está em 19º lugar, com 23 pontos, e vem de goleada sofrida para o Palmeiras (4 a 1) no Allianz Parque.

Após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, Zubeldía enfrentou uma sequência violenta de jogos. O argentino deu o primeiro treino no dia 26 de setembro. Depois disso, foram quatro partidas em um espaço de 11 dias, uma média inferior a três dias de descanso entre os jogos.

Dessa vez, o cenário é diferente. Zuba teve tempo para dar descanso aos jogadores, mas acima disso, teve tempo para trabalhar melhor suas ideias com o elenco. Nos quatro jogos do Tricolor, foi possível notar uma mudança de perfil tático do time gradualmente. A tendência é que as novas características aparecam ainda mais contra o Juventude.

✅ Ficha técnica

Fluminense x Juventude — Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🎥 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta (Lima); Canobbio, Soteldo (Serna) e John Kennedy.

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Jandrei; Abner, Bernardo, Marcelo Hermes e Igor Formiga; Reginaldo, Jádson e Juan Sforza; Caíque Gonçalves, Ênio e Gilberto.