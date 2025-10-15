Escalação do Fluminense: Zubeldía tem preocupação em meio a cenário inédito

O Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo depois de uma semana sem jogos por conta da Data Fifa, cenário inédito desde que Zubeldía assumiu o comando técnico do time.

Após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, Zubeldía enfrentou uma sequência violenta de jogos. O argentino deu o primeiro treino no dia 26 de setembro. Depois disso, foram quatro partidas em um espaço de 11 dias, uma média inferior a três dias de descanso entre os jogos.

Dessa vez, o cenário é diferente. Zuba teve tempo para dar descanso aos jogadores, mas acima disso, teve tempo para trabalhar melhor suas ideias com o elenco. Nos quatro jogos do Tricolor, foi possível notar uma mudança de perfil tático do time gradualmente. A tendência é que as novas características aparecam ainda mais contra o Juventude.

Para além das mudanças táticas, é esperado também que Zubeldía apresente uma lista de relacionados com os jogadores que ele deseja de fato trabalhar. Nos primeiros compromissos, o argentino afirmou que ainda estava conhecendo o grupo, por isso, optou pela manutenção de boa parte dos nomes.

Para o time titular, o Tricolor tem três preocupações. Uma delas é o principal destaque do time desde a chegada do novo treinador: Lucho Acosta. Sem aparecer nas fotos de treinamento desde a partida contra o Mirassol, quando foi substituído por estar cansado, o jogador pode ser desfalque.

Além do meia, Keno, que sofreu uma pancada nessa mesma partida, também é dúvida. Outro nome em dúvida é o de Kevin Serna. Convocado pela Colômbia, o jogador será avaliado pela comissão técnica após chegar no Rio de Janeiro. O Tricolor entra em uma nova sequência de jogos decisivos no Brasileirão a partir de amanhã. Com isso, é natural que os jogadores que não estão 100%, sejam preservados.

Escalação do Fluminense

A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Juvetude conta com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta (Lima); Canobbio, Soteldo (Serna) e John Kennedy.

