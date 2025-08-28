Samuel explica lesão em Bahia x Fluminense: ‘Sentindo o que nunca senti’
Lateral foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo
Samuel Xavier deixou o campo em Bahia x Fluminense na metade do primeiro tempo após sentir problema na coxa esquerda. O lateral direito foi substituído por Guga. O jogador se torna preocupação para a partida contra o Santos no domingo (31).
- Acabei sentindo logo no início do jogo o que eu nunca senti como jogador. Vou fazer os exames no Rio de Janeiro e espero que não seja tão grave assim. Eu fui dar um passe com a direita, a perna de arranque. Quando eu fui arrancar eu ja senti uma fisgada. Espero que não seja nada grave.
Se Renato Gaúcho tinha seu elenco completo pela primeira vez para escalar o time titular, esse privilégio durou apenas 11 minutos. Samuel machucou sozinhou e pediu substituição. O lateral saiu com a mão na frente da coxa esquerda, próximo a linha do quadril, com expressão de muita dor.
➡️ Com arbitragem polêmica, Bahia marca no fim e vence o Fluminense na Copa do Brasil
Bahia x Fluminense
Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, Luciano Juba foi o responsável pela apoteose que tomou conta da Arena Fonte Nova ao balançar as redes com 40 minutos do segundo tempo.
✅Ficha técnica
BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Renê (Fluminense); Lucho Rodríguez (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 43.276;
💸 Renda: R$ 1.452.293,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez).
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Germán Cano).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
