Lista de relacionados do Fluminense será recado de Zubeldía

O técnico Luis Zubeldía inicia um novo momento no comando do Fluminense. Após uma semana sem jogos, o argentino enfim teve tempo para observar o elenco com calma, ajustar conceitos e definir, com mais convicção, quais jogadores pretende ter como base na sequência da temporada. A próxima lista de relacionados e a escalação diante do Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, devem representar um primeiro recado do treinador.

Nos primeiros compromissos à frente do time, Zubeldía precisou lidar com uma maratona de partidas e pouco tempo para treinar. Entre a estreia e o último jogo antes da Data Fifa, foram quatro duelos em apenas 11 dias — uma média inferior a três dias de descanso entre um e outro. Nesse período, ele optou por manter a espinha dorsal deixada por Renato Gaúcho e evitou grandes alterações. Alguns nomes contratados no ínicio da temporada ou da base, como Lezcano, Lavega, Riquelme Felipe e Júlio Fidelis, ficaram fora das primeiras relações. O técnico justificou, em coletiva, que ainda não havia tido tempo suficiente para avaliar todo o grupo.

Agora, o cenário é diferente. Com mais treinos no CT Carlos Castilho, o treinador pôde observar de perto o desempenho dos atletas e começar a construir uma hierarquia interna com base no que viu em campo. Por isso, a convocação para o jogo contra o Juventude deve refletir mais claramente suas escolhas. A presença – ou ausência – de determinados jogadores tende a indicar quem ganhou espaço e quem perdeu terreno durante o período de treinamentos.

Zubeldía não deve promover mudanças drásticas, mas o momento marca o início de uma nova etapa, em que cada nome na lista de relacionados passa a carregar um significado técnico. Se alguém deixar de aparecer sem justificativa física, o motivo provavelmente será decisão do próprio treinador. O argentino, que sempre valorizou meritocracia e intensidade em suas equipes, deve usar essa janela como ponto de partida para consolidar o grupo com o qual pretende trabalhar até o fim do Brasileirão.

Há, no entanto, dúvidas pontuais. Lucho Acosta, destaque desde a chegada de Zubeldía, não apareceu nas fotos recentes de treino e pode ser poupado por desgaste físico. Keno também é dúvida após pancada na última partida, enquanto Kevin Serna, convocado pela Colômbia, será avaliado pela comissão técnica após retornar ao Rio de Janeiro.

Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Fluminense x Juventude

O Fluminense encara o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que abre uma nova sequência de compromissos decisivos no Campeonato Brasileiro.