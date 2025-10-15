Zebra na rodada? IA prevê os resultados do Ba-Vi e de Fluminense x Juventude
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16)
- Matéria
- Mais Notícias
A 28ª rodada guarda grandes emoções para os torcedores dos clubes que brigam na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vivendo realidades diferentes na tabela de classificação, o Vitória recebe o rival Bahia, às 21h30 (de Brasília), em busca de um respiro na luta contra o rebaixamento. No mesmo horário, o Fluminense enfrenta o vice-lanterna Juventude, no Maracanã.
Ba-Vi ganha contornos decisivos e pode definir futuro de Bahia e Vitória no Brasileirão
Futebol Nacional
Ingressos de Vitória x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar
Vitória
Fluminense anuncia nova camisa grená e dourada; veja fotos
Fluminense
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar os resultados das partidas da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo.
IA prevê jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Fluminense x Juventude
Brigando por uma vaga no G4 do Brasileirão, o Fluminense é o grande favorito para o confronto no Maracanã. Na visão da inteligência artificial, a equipe tricolor pode conquistar o resultado positivo se conseguir implementar seu estilo de jogo.
Apostando em um cenário, a IA destacou que os atacantes Keno e Germán Cano irão conduzir o Fluzão a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, marcando os gols da vitória por 2 a 0.
➡️Corinthians x Ferroviária: IA crava quem será finalista na Libertadores Feminina
Vitória x Bahia
Em Salvador, o Vitória segue na luta contra o rebaixamento e recebe o rival Bahia, no Barradão. Segundo a IA, o Ba-Vi vai ser marcado pela tensão entre as duas equipes, que vivem momentos distintos na tabela de classificação.
Avaliando o equilíbrio dos últimos confrontos, a IA cravou um empate no clássico baiano da 28ª rodada do Brasileirão. Contanto com o apoio de sua torcida, o Vitória sai na frente do placar. Já o Bahia, arranca o empate heróico no final da partida: placar final 1 a 1.
- Matéria
- Mais Notícias