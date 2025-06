São Paulo anuncia o desligamento do técnico Luis Zubeldía; confira detalhes

O São Paulo anunciou a demissão do técnico Luis Zubeldía nesta segunda-feira (16). O comunicado foi divulgado oficialmente pelo clube em suas redes sociais. Segundo a nota, a decisão foi em comum acordo.

O comandante argentino foi demitido depois de muita instabilidade no cargo nesta temporada. Na última quinta-feira (12), o Tricolor foi derrotado por 3 a 0 contra o Vasco, o último jogo antes da Data Fifa.

A sequência de resultados abaixo do esperado, principalmente no Brasileirão, levou à decisão por sua saída. O clube deve definir os próximos passos em breve.

Já havia pressão por uma melhora de desempenho há algum tempo, com a expectativa de que o São Paulo reagisse — o que não se concretizou.

Zubeldía deixa cargo de treinador do São Paulo (Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Confira a nota oficial:

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe.

O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Zubeldía no São Paulo

Luis Zubeldía foi anunciado pelo São Paulo em abril de 2024, com contrato válido até o fim de 2025. O argentino chegou para substituir Thiago Carpini.

No comando do Tricolor, Zubeldía não conquistou títulos, e as críticas se intensificaram ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Nesta temporada, o time foi eliminado na semifinal, em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, que foram consideradas determinantes para o resultado.