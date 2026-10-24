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Marcão é sincero sobre derrota do Fluminense para a Chape: 'Noite para esquecer'

Tricolor perdeu pelo placar de 2 a 1 para o lanterna do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 23:14
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Marcão, treinador do Fluminense, aponta durante a partida no campo, com bandeirinha e árbitro ao fundo.
Marcão é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense foi mal atuando na Arena Condá, na noite deste sábado (24), e perdeu para a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, pelo placar de 2 a 0. Após o confronto em Santa Catarina, o técnico Marcão foi sincero e afirmou que o time jogou mal, apontando falhas técnicas como cruciais para o resultado.

O primeiro gol da Chape, marcado por Bolasie, saiu após erro de Wesley Natã, na saída de bola, e depois em escorregão de Igor Rabello. Guga empatou. mas Giovanni Augusto deu os três pontos para os donos da casa.

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— Não fomos bem. Como de costume, realmente a noite não foi boa, não conseguimos encaixar a nossa maneira de jogo. Primeiro tempo igual, mesmo assim tomamos gol com uma falha técnica. Nos dois gols, na verdade. Foi uma noite para esquecer. É continuar trabalhando, virar a chave de vez nessa competição e buscar a vitória o mais rápido possível é o mais importante — disse o treinador do Fluminense.

A equipe tricolor respondeu apenas no fim, após período com dificuldade para criar, mas Lucho Acosta e Serna perderam as melhores chances do jogo. A defesa bem postada da Chape atrapalhou os planos.

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Guga (Fluminense) disputa a bola com jogador do time verde; bola rosa em campo.
Guga, do Fluminense, em ação contra a Chapecoense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

— A Chape colocou uma linha de cinco, uma linha de quatro e a gente tentou abrir um pouquinho nossos jogadores, abrir de um lado com Riquelme e Guga, do outro com Serna e Arana. Tiramos um zagueiro para colocar o Renê, quem tem mais saída e tudo, já que estávamos jogando no campo da Chape. Tentamos algumas variações, dentro da área, no centro da área, e eles estavam bem fechados e realmente a gente pesou a área pra tentar fazer o gol. Alguns lances com dificuldade, com mérito da defesa adversária, mas a gente também teve chance, mesmo jogando dessa forma, fugindo um pouco da nossa característica, pesamos a área, colocamos dois atacantes — afirmou Marcão.

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Agora, somente com o Brasileirão no restante do calendário, o Fluminense foca no G-5 para ir à próxima Libertadores. O Tricolor, na sexta colocação, com 51 pontos, volta a campo na quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada.

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