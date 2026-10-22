Felipe Melo aponta erro de Marcão na eliminação do Fluminense

Felipe Melo discordou publicamente da orientação tática dada por Marcão durante a semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras. O comentarista do Grupo Globo fez a crítica no programa Seleção SporTV, exibido nesta quinta-feira (22). A fala do técnico viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre torcedores e comentaristas.

Na parada técnica do segundo tempo, Marcão orientou seus jogadores a deixar a tática de lado e jogar com "coração".

— Ei, não falamos mais de tática agora. 25 minutos. Coração, irmão. Os caras não querem jogar, estão com medo de vocês. Rodou, rodou, chegou no fundo; joga a bola na área. Vai acontecer — disse o treinador aos jogadores do Fluminense.

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O ex-jogador reconheceu o trabalho do treinador à frente do clube carioca, mas questionou a instrução dada na parada de reidratação do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 0 a 0.

— Tenho plena convicção de que, se o Marcão não tivesse assumido o Fluminense, o clube não estaria chegando nas quartas de final. É um cara que consegue fazer essa leitura e trazer os atletas para perto. Mas acho que se equivocou ao falar que não tinha tática faltando 25 minutos mais acréscimos. Tem que ter tática, sim. Essa situação de 'coração' é quando faltam uns 3 minutos de jogo e vai todo mundo pro ataque —disse o comentarista.

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— Faltando 25 minutos você tem que ter tática, sim. A partir do momento que ele fala: 'Pega a bola e joga na área', quem estava na área? O Fluminense tinha um centroavante de 1,90m de altura no banco de reservas — completou.

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