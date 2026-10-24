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G-5 em jogo: Fluminense encara 'final' contra a lanterna Chape

Tricolor vira a chave após queda para voltar a disputar a Libertadores em 2027

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 05:00
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Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras na Libertadores
Fluminense de Hulk tem reta final decisiva no Brasileirão após eliminação na Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Passada a eliminação dolorosa na Libertadores, o Fluminense vira a chave para a reta final do Campeonato Brasileiro. Embora não sustente mais chances matemáticas de título, o Tricolor luta para assegurar o passaporte para a principal competição das Américas ao longo dos sete compromissos restantes. Por esse motivo, um triunfo diante da lanterna Chapecoense na Arena Condá, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), surge como meta inegociável.

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Atualmente, o clube das Laranjeiras ocupa a 5ª colocação com 51 pontos, justamente o último posto que concede vaga no torneio continental de 2027, pela fase preliminar. A equipe comandada por Marcão encontra-se a dois pontos do 3º lugar, o Athletico-PR, e ostenta dois pontos de vantagem sobre o Bahia, atual 7º colocado.

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Existe a possibilidade de que o desfecho de outras competições amplie o número de classificados via Brasileirão, mas o planejamento não pode depender desses atalhos. Também carimbam o passaporte para a Libertadores os campeões da própria disputa, da Copa Sul-Americana e os dois finalistas da Copa do Brasil. Caso um desses vencedores termine dentro do G-5 nacional, a zona de classificação será esticada. Essa hipótese envolve diretamente o Palmeiras (presente na Copa do Brasil e na Libertadores) e o Atlético-MG (vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana).

No cenário atual de cinco vagas diretas via tabela, os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o Fluminense possui 63,9% de probabilidade de avançar à Libertadores, enquanto o índice de ir para a Sul-Americana é de 36,1%.

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Jogador do Fluminense celebra durante o jogo Fluminense x Santos
Na última partida do Brasileirão, o Fluminense perdeu para o Santos, que também disputa vaga na próxima Libertadores (Foto: Alexandre Brum / Agência Enquadrar / Folhapress)

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Disputa por vaga na Libertadores

Time (posição)PontosChances de LibertadoresChances de Sul-Americana

Athletico-PR

53

83,7%

16,3%

Cruzeiro

51

69,2%

30,8%

Fluminense

51

63,9%

36,1%

Atlético-MG

50

43,6%

56,4%

Bahia

49

30,6%

69,3%

Santos

45

7,6%

89,0%

Últimos jogos do Fluminense em 2026:

  1. 24/10: x Chapecoense (20º), fora - 32ª rodada do Brasileirão
  2. 28/10: x Internacional (17º), casa - 33ª rodada do Brasileirão
  3. 06/11: x Vitória (13º), fora - 34ª rodada do Brasileirão
  4. 18/11: x São Paulo (9º), fora - 35ª rodada do Brasileirão
  5. 22/11: x Mirassol (14º), casa - 36ª rodada do Brasileirão
  6. 29/11: x Cruzeiro (4º), casa - 37ª rodada do Brasileirão
  7. 02/12: x Bragantino (10º), fora - 38ª rodada do Brasileirão
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