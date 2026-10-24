G-5 em jogo: Fluminense encara 'final' contra a lanterna Chape
Tricolor vira a chave após queda para voltar a disputar a Libertadores em 2027
Passada a eliminação dolorosa na Libertadores, o Fluminense vira a chave para a reta final do Campeonato Brasileiro. Embora não sustente mais chances matemáticas de título, o Tricolor luta para assegurar o passaporte para a principal competição das Américas ao longo dos sete compromissos restantes. Por esse motivo, um triunfo diante da lanterna Chapecoense na Arena Condá, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), surge como meta inegociável.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Atualmente, o clube das Laranjeiras ocupa a 5ª colocação com 51 pontos, justamente o último posto que concede vaga no torneio continental de 2027, pela fase preliminar. A equipe comandada por Marcão encontra-se a dois pontos do 3º lugar, o Athletico-PR, e ostenta dois pontos de vantagem sobre o Bahia, atual 7º colocado.
Existe a possibilidade de que o desfecho de outras competições amplie o número de classificados via Brasileirão, mas o planejamento não pode depender desses atalhos. Também carimbam o passaporte para a Libertadores os campeões da própria disputa, da Copa Sul-Americana e os dois finalistas da Copa do Brasil. Caso um desses vencedores termine dentro do G-5 nacional, a zona de classificação será esticada. Essa hipótese envolve diretamente o Palmeiras (presente na Copa do Brasil e na Libertadores) e o Atlético-MG (vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana).
No cenário atual de cinco vagas diretas via tabela, os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o Fluminense possui 63,9% de probabilidade de avançar à Libertadores, enquanto o índice de ir para a Sul-Americana é de 36,1%.
➡️ Martinelli passará por artroscopia e não joga mais pelo Flu em 2026
Disputa por vaga na Libertadores
|Time (posição)
|Pontos
|Chances de Libertadores
|Chances de Sul-Americana
3º Athletico-PR
53
83,7%
16,3%
4º Cruzeiro
51
69,2%
30,8%
5º Fluminense
51
63,9%
36,1%
6º Atlético-MG
50
43,6%
56,4%
7º Bahia
49
30,6%
69,3%
8º Santos
45
7,6%
89,0%
Últimos jogos do Fluminense em 2026:
- 24/10: x Chapecoense (20º), fora - 32ª rodada do Brasileirão
- 28/10: x Internacional (17º), casa - 33ª rodada do Brasileirão
- 06/11: x Vitória (13º), fora - 34ª rodada do Brasileirão
- 18/11: x São Paulo (9º), fora - 35ª rodada do Brasileirão
- 22/11: x Mirassol (14º), casa - 36ª rodada do Brasileirão
- 29/11: x Cruzeiro (4º), casa - 37ª rodada do Brasileirão
- 02/12: x Bragantino (10º), fora - 38ª rodada do Brasileirão
Tudo sobre
Fluminense
Nonato, do Fluminense, se pronuncia após pênalti desperdiçado contra o PalmeirasHá 9 horas
Brasileirão Série A
Chapecoense x Fluminense: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Fluminense
Millán sofre lesão muscular na coxa e é mais um desfalque no FluminenseHá 12 horas
Fluminense
Martinelli passará por artroscopia e não joga mais por Fluminense e Seleção em 2026Há 15 horas
Futebol Nacional
Três quedas em três dias: o prejuízo de Vasco, Flamengo e FluminenseHá 23 horas
Futebol Feminino
Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil FemininaHá 1 dia
Mais LANCE!