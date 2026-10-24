G-5 em jogo: Fluminense encara 'final' contra a lanterna Chape

Passada a eliminação dolorosa na Libertadores, o Fluminense vira a chave para a reta final do Campeonato Brasileiro. Embora não sustente mais chances matemáticas de título, o Tricolor luta para assegurar o passaporte para a principal competição das Américas ao longo dos sete compromissos restantes. Por esse motivo, um triunfo diante da lanterna Chapecoense na Arena Condá, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), surge como meta inegociável.

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Atualmente, o clube das Laranjeiras ocupa a 5ª colocação com 51 pontos, justamente o último posto que concede vaga no torneio continental de 2027, pela fase preliminar. A equipe comandada por Marcão encontra-se a dois pontos do 3º lugar, o Athletico-PR, e ostenta dois pontos de vantagem sobre o Bahia, atual 7º colocado.

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Existe a possibilidade de que o desfecho de outras competições amplie o número de classificados via Brasileirão, mas o planejamento não pode depender desses atalhos. Também carimbam o passaporte para a Libertadores os campeões da própria disputa, da Copa Sul-Americana e os dois finalistas da Copa do Brasil. Caso um desses vencedores termine dentro do G-5 nacional, a zona de classificação será esticada. Essa hipótese envolve diretamente o Palmeiras (presente na Copa do Brasil e na Libertadores) e o Atlético-MG (vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana).

No cenário atual de cinco vagas diretas via tabela, os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o Fluminense possui 63,9% de probabilidade de avançar à Libertadores, enquanto o índice de ir para a Sul-Americana é de 36,1%.

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Na última partida do Brasileirão, o Fluminense perdeu para o Santos, que também disputa vaga na próxima Libertadores (Foto: Alexandre Brum / Agência Enquadrar / Folhapress)

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Disputa por vaga na Libertadores

Time (posição) Pontos Chances de Libertadores Chances de Sul-Americana 3º Athletico-PR 53 83,7% 16,3% 4º Cruzeiro 51 69,2% 30,8% 5º Fluminense 51 63,9% 36,1% 6º Atlético-MG 50 43,6% 56,4% 7º Bahia 49 30,6% 69,3% 8º Santos 45 7,6% 89,0%

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