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Fluminense liga alerta no Brasileirão para não deixar escapar vaga na Libertadores

Tricolor, desde a derrota para o Flamengo, acumulou resultados negativos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 15:30
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Dois jogadores do Fluminense conversando em campo durante partida do Brasileirão
Guga e Wesley Natã, do Fluminense, no jogo contra a Chapecoense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense caiu de produção nos últimos jogos e viu o clássico com o Flamengo, pelo Brasileirão, ser um divisor de águas. O Tricolor, que antes parecia em posição tranquila nos pontos corridos, agora liga o alerta para não terminar o ano de mãos vazias.

Depois da derrota por 1 a 0, no dia 11 de outubro, no Maracanã, tudo ruiu. O time comandado por Marcão foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras e, entre os jogos da semifinal da competição continental, perdeu para o Santos, em casa. Já no último sábado (24), na chance de mostrar serviço, pouco competiu e foi derrotado pela lanterna Chapecoense.

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O recado que o treinador deixou foi simples e direto. O Fluminense precisa voltar aos trilhos para não deixar o principal objetivo do Brasileirão escapar.

— Infelizmente a bola não entrou, poderíamos ter empatado, mas deixo claro que não foi uma noite boa, responsabilidade toda nossa. Comprometimento ainda maior para o mais rápido possível voltarmos para este campeonato, que é muito importante para a gente — disse Marcão, após a derrota para a Chapecoense.

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Marcão, treinador do Fluminense, aponta durante a partida no campo, com bandeirinha e árbitro ao fundo.
Marcão é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense liga o alerta

O cenário ainda foi amenizado, já que o Bahia, que vencia o Santos por 1 a 0 até os 52 do segundo tempo, sofreu o empate e foi a 50 pontos. Em caso de vitória do Esquadrão, com 52, o Fluminense cairia para sexto lugar, com 51 somados, e podendo descer mais uma com vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo, nesta segunda-feira (26), no jogo que fechará a 32ª rodada.

A chance de virar a chave e dar bons sinais será na próxima quarta-feira (28), quando a equipe volta ao Maracanã. O Fluminense receberá o Internacional, desesperado na luta contra o rebaixamento, às 19h30 (de Brasília).

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