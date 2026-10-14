Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas fortes declarações sobre as principais polêmicas do Fla-Flu: a não expulsão de Erick Pulgar e dois pênaltis não marcados para o Tricolor.

Indignado com a arbitragem do clássico, que acabou em vitória rubro-negra por 1 a 0, o dirigente fez duras críticas à atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein em pronunciamento antes da coletiva do técnico Marcão.

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– Para ficar bem claro o recado, vou falar de uma forma bem direta do que foi a arbitragem hoje. A arbitragem hoje foi um lixo, uma merda. Um lixo, uma m*rda! – disparou Montenegro.

O presidente do Fluminense foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. A penalidade prevista para dirigentes considerados culpados é de suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias.

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Além de Mattheus Montenegro, Erick Pulgar também foi denunciado no STJD. O chileno foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por conduta violenta. ➡️ Saiba mais sobre as possíveis punições à Pulgar.

As críticas de Montenegro que renderam dunúncia

A principal reclamação do presidente foi a entrada de Erick Pulgar em Rodrigo Castillo, ainda no primeiro tempo. O volante chileno recebeu cartão amarelo após atingir o atacante tricolor na região do joelho.

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– Cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi ali agora o Rodrigo Castillo, o joelho dele está com a marca da trava da chuteira do Pulgar, e ele não dá expulsão. Aí eu fico me perguntando para que serve o VAR. O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desse. Não tem como. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi um lance para expulsão – afirmou em coletiva pós-jogo.

Além da entrada de Pulgar, Montenegro apontou dois possíveis pênaltis a favor do Fluminense que, em sua avaliação, não foram marcados. O primeiro seria sobre Savarino, e o segundo envolveria Castillo e o zagueiro Léo Ortiz.

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– Aí a gente sai desse lance da expulsão e vê dois pênaltis. Tem o pênalti no Savarino, um pênalti claro no Savarino, e tem o pênalti no próprio Castillo, que o Léo Ortiz vai lá e chega com a sola e pega ele depois que ele chuta. Então, quando você vê um jogo dessa importância, o terceiro time do campeonato contra o primeiro time do campeonato, e tem uma expulsão que ele não dá e dois pênaltis, como é que a gente vai ganhar um jogo? É impossível. Não tem como ganhar um jogo assim – criticou.

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