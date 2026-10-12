Marcão já tem o time do Fluminense encaminhado para enfrentar o Palmeiras, quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o treinador afirmou que a preparação para o confronto continental influenciou as escolhas no clássico, embora ainda existam dúvidas na formação.

Questionado sobre o impacto das atuações contra Coritiba e Flamengo na disputa por posições, Marcão brincou que revelar suas escolhas ajudaria Abel Ferreira. Sem antecipar nomes, confirmou que já trabalha com uma equipe em mente.

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– Aí você vai ajudar o Abel lá... A gente tem, sim. A gente realmente não tem como desvincular esse jogo de hoje com o de quarta-feira. A gente já tem mais ou menos uma ideia em cima disso, que a gente acabou trabalhando a equipe hoje. Tem algumas dúvidas, que são jogadores que estão todos inteiros, todos bem, mas na cabeça a gente já tem uma equipe que vai jogar na quarta-feira.

Preparação para o Palmeiras pesou nas escolhas

O Fluminense iniciou o Fla-Flu com sete mudanças em relação à equipe que venceu o Coritiba por 4 a 0. Hulk e Thiago Silva ficaram entre os jogadores preservados do time titular. Segundo Marcão, a comissão considerou as avaliações físicas e o intervalo entre as partidas para montar a escalação.

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– A gente respeita muito a parte fisiológica, a preparação física, juntando com a estratégia de jogo. Thiago, Hulk, apesar de estarem bem, são jogadores com uma certa idade, e jogamos quinta-feira, 66 horas para uma segunda partida e uma outra partida na quarta-feira tão importante.

O treinador também explicou que o desgaste comprometeu o trabalho entre a goleada e o clássico. Além de recuperar os atletas, a comissão precisava preparar a equipe para enfrentar a posse de bola do Flamengo.

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– No segundo dia tem muito desgaste ainda, e eu gosto de trabalhar nesse segundo dia. Eu não consegui pegar esses jogadores zerados para fazer o trabalho que a gente gosta, para preparar para o jogo do rival.

Confiança mantida no Fluminense para a semifinal

Marcão defendeu a atuação coletiva no Fla-Flu e afirmou que o resultado não abalou a confiança do elenco para enfrentar o Palmeiras. Na avaliação do técnico, o Fluminense manteve o controle emocional mesmo nos períodos de maior presença do adversário no campo de ataque.

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– Em nenhum momento a gente perdeu a mão do jogo. Lógico, é um jogo resolvido no detalhe, numa situação que vai ter correção, que pode ter correção, mas jogamos juntos de novo, jogamos com a força do grupo, acreditando.

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O treinador relacionou a reação no vestiário à confiança para a sequência da temporada. Apesar da insatisfação com os lances de arbitragem do clássico, disse perceber os jogadores mobilizados para a disputa da Libertadores.

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– O meu vestiário é muito forte agora. Todo mundo com muita vontade, muito indignado com as coisas também que aconteceram nessa partida, mas com a segurança de que estamos no caminho para conquistar coisas grandes agora no final.