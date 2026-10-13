Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense reencontra Palmeiras com Marcão consolidado, Hulk protagonista e time mais encorpado

Vitória em agosto encerrou jejum e iniciou trabalho do treinador; quase dois meses depois, equipes disputam vaga na final da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Cano comemora gol em Fluminense x Palmeiras
Cano comemora gol em Fluminense x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense enfrentou o Palmeiras pela última vez com oito jogos sem vencer e um treinador interino à beira do campo. Quase dois meses depois, reencontra o adversário com Marcão efetivado, Hulk decisivo e duas classificações na Libertadores desde aquela partida. Nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, os clubes abrem a disputa por uma vaga na final.

A vitória por 3 a 2, em 15 de agosto, marcou a estreia de Marcão após a demissão de Luis Zubeldía. O Fluminense ficou duas vezes atrás no placar, mas reagiu com gols de Hulk, Serna e Cano, responsável pela virada nos acréscimos. O resultado encerrou o jejum e antecedeu a decisão contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Marcão tem time encaminhado para enfrentar o Palmeiras e vê Fluminense fortalecido

Marcão deixou de ser solução provisória

O treinador assumiu naquele momento com a missão imediata de recuperar uma equipe que havia caído na Copa do Brasil e empatado sem gols em casa na abertura do mata-mata continental. Ainda não havia a garantia de continuidade no cargo.

A classificação diante do Independiente Rivadavia e a vitória sobre o Remo deram sequência à reação. Após o segundo resultado, a diretoria confirmou a permanência de Marcão e descartou a busca por outro técnico. Mais adiante, o Fluminense eliminou o Platense e chegou à semifinal contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Hulk ganhou protagonismo

Hulk chegou ao duelo de agosto entre Fluminense e Palmeiras com um gol em sete partidas sob o comando de Zubeldía. A cabeçada contra o Alviverde abriu a sequência de maior participação ofensiva com Marcão. Nos oito primeiros jogos com o treinador, o atacante marcou seis vezes e deu três assistências.

A mudança apareceu principalmente nas quartas da Libertadores. Hulk participou dos três gols do Fluminense contra o Platense: deu uma assistência e marcou no Maracanã, além de servir Canobbio no lance que garantiu a classificação na Argentina.

continua após a publicidade

Defesa e disputa no ataque têm outro cenário para a semifinal entre Fluminense e Palmeiras

O Fluminense começou a vitória sobre o Palmeiras com Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Thiago Silva foi preservado naquela ocasião.

Nesse meio tempo, Thiago Silva e Millán passaram a formar a dupla de zaga. Do meio para a frente, Martinelli, Ganso e Hulk permaneceram entre os titulares, e Canobbio e Savarino ocuparam os lados do ataque.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Savarino marcou três gols na goleada por 4 a 0 e reforçou sua candidatura a uma vaga na semifinal entre Fluminense e Palmeiras. Serna, que saiu do banco para marcar no último encontro com o Palmeiras, também começou aquela partida.

O time comandado por Abel Ferreira vai encontrar um time mais encorpado, confiante e melhor em todos os setores do campo. A bola rola às 21h30 (Brasília) da próxima quarta-feira (14).

continua após a publicidade
Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras
Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense

Fluminense

Marcão tem time encaminhado para enfrentar o Palmeiras e vê Fluminense fortalecido

Há 11 horas
Wesley Natã, do Fluminense, em ação contra o Flamengo

Fluminense

Em noite de pouca criatividade, Wesley Natã dá resposta e vira boa notícia para o Fluminense

Há 16 horas
Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Fora de Campo

Flamengo x Fluminense: dublagem revela discussão em lance polêmico

Há 19 horas
Flaco López recebe a marcação de Varela na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo e Palmeiras somam 99,8% de chances de título

Há 20 horas
Fluminense entrou com time misto contra o Flamengo

Fluminense

Análise: Fluminense sofre com pressão do Flamengo e encontra pouco espaço para atacar no Fla-Flu

Há 1 dia
PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre polêmicas em Flamengo x Fluminense

Há 1 dia
Mais LANCE!
Felipe Melo não gostou da atitude de Cacá durante Vitória x Bahia (Foto: Reprodução)

Felipe Melo é sincero sobre polêmica em Flamengo x Fluminense: 'Mudaria'

Carrascal comemorando gol em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo provoca o Fluminense após vitória no clássico; veja

Marcão na coletiva após Flamengo x Fluminense

Marcão explica time misto no Fla-Flu e critica arbitragem: 'Com a imagem não dá para brigar'

Mattheus Montenegro desabafou após derrota do Fluminense para o Flamengo

Presidente do Fluminense detona arbitragem do Fla-Flu: 'Um lixo, uma m&@%'

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Samuel Xavier dispara contra arbitragem após derrota do Fluminense: 'Tem medo'

Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após derrota

Carrascal Flamengo

Flamengo domina, vence o Fluminense e segue líder do Brasileirão

Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Carrascal abre o placar em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gol em Flamengo x Fluminense: Carrascal marca o gol da vitória

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Pedro em ação com a camisa do Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'

Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians

Com muitas mudanças, Marcão define Fluminense para enfrentar o Flamengo

Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo