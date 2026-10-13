Fluminense reencontra Palmeiras com Marcão consolidado, Hulk protagonista e time mais encorpado
Vitória em agosto encerrou jejum e iniciou trabalho do treinador; quase dois meses depois, equipes disputam vaga na final da Libertadores
O Fluminense enfrentou o Palmeiras pela última vez com oito jogos sem vencer e um treinador interino à beira do campo. Quase dois meses depois, reencontra o adversário com Marcão efetivado, Hulk decisivo e duas classificações na Libertadores desde aquela partida. Nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, os clubes abrem a disputa por uma vaga na final.
A vitória por 3 a 2, em 15 de agosto, marcou a estreia de Marcão após a demissão de Luis Zubeldía. O Fluminense ficou duas vezes atrás no placar, mas reagiu com gols de Hulk, Serna e Cano, responsável pela virada nos acréscimos. O resultado encerrou o jejum e antecedeu a decisão contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas da Libertadores.
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Marcão deixou de ser solução provisória
O treinador assumiu naquele momento com a missão imediata de recuperar uma equipe que havia caído na Copa do Brasil e empatado sem gols em casa na abertura do mata-mata continental. Ainda não havia a garantia de continuidade no cargo.
A classificação diante do Independiente Rivadavia e a vitória sobre o Remo deram sequência à reação. Após o segundo resultado, a diretoria confirmou a permanência de Marcão e descartou a busca por outro técnico. Mais adiante, o Fluminense eliminou o Platense e chegou à semifinal contra o Palmeiras.
Hulk ganhou protagonismo
Hulk chegou ao duelo de agosto entre Fluminense e Palmeiras com um gol em sete partidas sob o comando de Zubeldía. A cabeçada contra o Alviverde abriu a sequência de maior participação ofensiva com Marcão. Nos oito primeiros jogos com o treinador, o atacante marcou seis vezes e deu três assistências.
A mudança apareceu principalmente nas quartas da Libertadores. Hulk participou dos três gols do Fluminense contra o Platense: deu uma assistência e marcou no Maracanã, além de servir Canobbio no lance que garantiu a classificação na Argentina.
Defesa e disputa no ataque têm outro cenário para a semifinal entre Fluminense e Palmeiras
O Fluminense começou a vitória sobre o Palmeiras com Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Thiago Silva foi preservado naquela ocasião.
Nesse meio tempo, Thiago Silva e Millán passaram a formar a dupla de zaga. Do meio para a frente, Martinelli, Ganso e Hulk permaneceram entre os titulares, e Canobbio e Savarino ocuparam os lados do ataque.
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Savarino marcou três gols na goleada por 4 a 0 e reforçou sua candidatura a uma vaga na semifinal entre Fluminense e Palmeiras. Serna, que saiu do banco para marcar no último encontro com o Palmeiras, também começou aquela partida.
O time comandado por Abel Ferreira vai encontrar um time mais encorpado, confiante e melhor em todos os setores do campo. A bola rola às 21h30 (Brasília) da próxima quarta-feira (14).
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