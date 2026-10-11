Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo provoca o Fluminense após vitória no clássico; veja

Carrascal marcou o gol da vitória rubro-negra no clássico carioca

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 20:50
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Carrascal comemorando gol em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
Carrascal comemorando gol em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: João Luna/Photo Premium/Folhapress)

O Flamengo provocou o Fluminense nas redes sociais após vencer o rival por 1 a 0, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico no Maracanã, o Rubro-Negro publicou uma mensagem que chamou a atenção dos torcedores.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

Veja a publicação:

A publicação faz referência à sequência de vitórias e à frequência dos resultados positivos do Flamengo, em tom de provocação ao rival. O gol da vitória foi marcado pelo colombiano Jorge Carrascal, no segundo tempo, após cruzamento de Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Flamengo e Fluminense

Com sua torcida em maioria absoluta no Maracanã, o Rubro-Negro aproveitou o embalo e chegou com perigo no primeiro minuto do jogo. Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, para defesa de Fábio. Aos 10 minutos, Carrascal girou sobre dois marcadores e serviu Paquetá. O camisa 11 ajeitou o corpo e finalizou, mas Fábio salvou o Tricolor. A primeira chegada perigosa do Fluminense contra o Flamengo foi aos 25. Arana recebeu em profundidade e cruzou para Castillo, que cabeceou nas mãos de Rossi. Cinco minutos depois, Erick Pulgar acertou um chute no joelho do atacante argentino. Os jogadores tricolores pediram a expulsão do chileno, mas Rafael Klein optou pelo amarelo. Aos 36, depois de ótimo passe de Paquetá, Pedro teve tudo para abrir o placar. Na cara do gol, o atacante da Seleção pegou muito mal e mandou para fora. No último lance da primeira etapa, Acosta deu lindo drible em Léo Pereira e tocou para Castillo. O camisa 19 invadiu a área e finalizou por cima.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Carrascal comemorando gol da vitória, sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro
Carrascal comemorando gol da vitória, sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro (Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo tempo

O Flamengo continuou em cima do Fluminense. Logo no início, Samuel Lino recebeu em ótima condição, mas finalizou em cima do paredão tricolor. Depois de muita pressão do time de Leonardo Jardim, veio a resposta dos comandados de Marcão. Em contra-ataque, Ganso deixou de calcanhar, e Martinelli finalizou muito bem de fora da área, mas Rossi foi buscar. O jogo esquentou, o Maraca incendiou, e Carrascal fez o palco mais importante do futebol mundial explodir. Após cruzamento de Paquetá pela esquerda, o colombiano completou no segundo poste e abriu o placar para o Flamengo. Aos 30, mais polêmica. Savarino girou dentro da área e foi para o chão após contato com Alex Sandro. O árbitro mandou seguir. O Tricolor subiu as linhas, colocou titulares como Ganso, Hulk e Savarino, mas quase chegou ao empate pelos pés de um 'moleque' de Xerém nos acréscimos. Wesley Natã fez bela jogada, cruzou, e Serna teve a chance de empatar, mas Rossi salvou.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Felipe Melo não gostou da atitude de Cacá durante Vitória x Bahia (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Felipe Melo é sincero sobre polêmica em Flamengo x Fluminense: 'Mudaria'

Há 1 minuto
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Neto aponta culpados por goleada do Palmeiras: 'Nunca mais'

Há 17 minutos
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Matheus Bidu vira alvo em Palmeiras x Corinthians: 'Vergonha'

Há 21 minutos
Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após derrota

Há 1 hora
Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Corinthians aponta culpado por goleada: 'Parabéns'

Há 2 horas
Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Há 2 horas
Mais LANCE!
Cuca em Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota de virada

Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Pedro em ação com a camisa do Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'

Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Atlético-MG x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Vini Jr e Virginia terminam namoro após reconciliação

Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo

Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 07, Vinicius Junior (C), é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber um cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Jornal detona atitude de Vini Jr após expulsão: 'Sem dúvidas'

Estêvão em jogo do Chelsea

Estêvão vira assunto na Europa após jogo do Chelsea: 'Precisamos conversar'

Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil

Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Internacional

Flaco e Carrillo durante o clássico

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

Rayan em ação durante goleada do Chelsea

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'Claramente'

Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque

Flamengo alfineta Palmeiras em publicação: 'Dominando'