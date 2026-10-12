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Flamengo x Fluminense: dublagem revela discussão em lance polêmico

Confronto terminou em vitória Rubro-Negra após polêmicas no Maracanã

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/10/2026 10:50
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Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, na tarde do último domingo (11), em partida válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Jorge Carrascal, no segundo tempo. Porém, uma entrada dura de Pulgar ainda na primeira etapa irritou os internautas.

O dublador e influenciador digital Velloso realizou a leitura labial dos atletas, comissão técnica e arbitragem durante a decisão final do lance polêmico.

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Conversa durante polêmica no clássico carioca

Como foi o jogo entre Flamengo e Fluminense

Primeiro tempo

Com a torcida em maioria no Maracanã, o Rubro-Negro aproveitou o embalo e chegou com perigo no primeiro minuto. Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, para defesa de Fábio. Aos 10 minutos, Carrascal girou sobre dois marcadores e serviu Paquetá. O camisa 11 ajeitou o corpo e finalizou, mas Fábio salvou o Tricolor. A primeira chegada perigosa do Fluminense contra o Flamengo ocorreu aos 25 minutos. Arana recebeu em profundidade e cruzou para Castillo, que cabeceou nas mãos de Rossi. Cinco minutos depois, Erick Pulgar acertou um chute no joelho do atacante argentino. Os jogadores tricolores pediram a expulsão do chileno, mas Rafael Klein optou pelo cartão amarelo. Aos 36, após ótimo passe de Paquetá, Pedro teve tudo para abrir o placar. Na cara do gol, o atacante da Seleção pegou muito mal e mandou para fora. No último lance da primeira etapa, Acosta deu lindo drible em Léo Pereira e tocou para Castillo. O camisa 19 invadiu a área e finalizou por cima.

Segundo tempo

O Flamengo continuou pressionando o Fluminense. Logo no início, Samuel Lino recebeu em boa condição, mas finalizou em cima do paredão tricolor. Após muita pressão do time de Leonardo Jardim, veio a resposta dos comandados de Marcão. Em contra-ataque, Ganso deixou de calcanhar, e Martinelli finalizou muito bem de fora da área, mas Rossi fez a defesa. O jogo esquentou, o Maracanã se empolgou, e Carrascal fez o estádio mais importante do futebol mundial vibrar. Após cruzamento de Paquetá pela esquerda, o colombiano completou no segundo poste e abriu o placar para o Flamengo. Aos 30 minutos, mais polêmica. Savarino girou dentro da área e caiu após contato com Alex Sandro. O árbitro mandou seguir. O Tricolor subiu as linhas, colocou titulares como Ganso, Hulk e Savarino, mas quase chegou ao empate pelos pés de um jovem de Xerém nos acréscimos. Wesley Natã fez bela jogada, cruzou, e Serna teve a chance de empatar, mas Rossi salvou.

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Lance polêmico tomou conta do clássico carioca entre Flamengo x Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Lance polêmico tomou conta do clássico carioca entre Flamengo x Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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