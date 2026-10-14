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Escolhas de Marcão e reação na Argentina levaram Fluminense à semifinal

Técnico encontrou soluções no banco contra o Rivadavia e contou com participação decisiva de Hulk diante do Platense

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 10:00
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Fluminense passou do Rivadavia na Argentina (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

Marcão precisou reorganizar o Fluminense com um jogador a menos nas oitavas e viu a equipe perder uma vantagem de dois gols em 45 minutos nas quartas da Libertadores. As classificações sobre Independiente Rivadavia e Platense tiveram caminhos diferentes, com participação do banco, protagonismo de jogadores experientes e dificuldades que não podem se repetir na semifinal contra o Palmeiras.

O treinador assumiu o Fluminense depois do empate sem gols com o Rivadavia no Maracanã, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. Sua estreia no torneio ocorreu no jogo de volta, em Mendoza. Nesta quarta-feira (14), às 21h30, novamente no Maracanã, começa a disputa por uma vaga na final.

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Serna deu saída ao time com um a menos

A expulsão de Canobbio no segundo tempo obrigou Marcão a alterar a equipe diante do Rivadavia. O treinador utilizou Millán no lugar de Soteldo e trocou Hulk por Serna. Com o colombiano, manteve uma opção de velocidade para atacar mesmo em inferioridade numérica.

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Da escolha, saiu o gol do Fluminense. Hércules encontrou Serna pela direita, e o atacante avançou para finalizar e abrir o placar.

O empate sofrido em cobrança de pênalti nos acréscimos levou a decisão para as penalidades. Fábio defendeu duas cobranças, e o Fluminense venceu por 5 a 4.

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Marcão no comando do Fluminense contra o Independiente Rivadavia
Marcão no comando do Fluminense contra o Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Nonato e Hulk construíram vantagem no Maracanã

Contra o Platense, Marcão começou o jogo de ida com Nonato ao lado de Martinelli e Ganso no meio-campo. O volante abriu o placar ao atacar o espaço na defesa argentina e receber um passe de Hulk.

Hulk marcou o segundo após receber de Ganso dentro da área. O Fluminense construiu os 2 a 0 ainda no primeiro tempo e conseguiu controlar a partida depois do intervalo.

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Volta contra o Platense deixou alerta para o Fluminense

O Fluminense não repetiu o desempenho na Argentina. Sofreu dois gols antes do intervalo e perdeu toda a vantagem construída no Maracanã. A classificação ficou ameaçada em um primeiro tempo no qual a equipe não conseguiu finalizar no gol adversário.

A salvação veio em um contra-ataque conduzido por Hulk. O atacante serviu Canobbio, que marcou o gol responsável pelo 3 a 2 no agregado. Com a assistência, o camisa 7 encerrou o confronto com participação direta nos três gols tricolores: um marcado e dois passes decisivos.

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O jogo mostrou uma dificuldade que o Fluminense precisa reduzir contra o Palmeiras: atravessar os períodos de pressão sem permitir que o adversário transforme o domínio em gols. A bola rola para semfinal da Libertadores entre o Tricolor e o Alviverde às 21h30 (Brasília) desta quarta-feira (14), no Maracanã.

Fluminense bateu o Platense na Libertadores
Fluminense bateu o Platense na Libertadores (Marcelo Gonçalves/Fluminense)
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