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No aniversário, Fred busca terceira vitória em clássicos pelo Fluminense sub-20; veja retrospecto do ídolo

Ídolo tricolor completa 43 anos e dois meses como treinador neste sábado (3), quando enfrenta o Vasco pela liderança do Carioca Sub-20

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 06:00
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Fred no comando do Fluminense sub-20
Fred no comando do Fluminense sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

Fred completa 43 anos neste sábado (3) com a possibilidade de conquistar sua terceira vitória em clássicos como treinador do Fluminense Sub-20. Depois de superar Botafogo e Flamengo, o ídolo tricolor enfrenta o Vasco, às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela nona rodada do Campeonato Carioca da categoria. A partida também marca seus dois meses no comando da equipe.

O início de trabalho tem sido acompanhado por bons resultados. Em oito partidas, Fred acumula sete vitórias e um empate, com aproveitamento de 91,7%. O Fluminense lidera a competição com 22 pontos, possui o melhor ataque, com 22 gols marcados, e sofreu apenas seis.

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Nos clássicos, o primeiro resultado positivo aconteceu diante do Botafogo, com vitória por 3 a 0 em Xerém. Na última rodada, o Tricolor derrotou o Flamengo por 3 a 1, no Ninho do Urubu, encerrou a invencibilidade do rival e assumiu a liderança. Breno, Italo Vinícius e Wesley Natã marcaram os gols.

Fluminense e Vasco disputam liderança do Carioca Sub-20

O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto. O Fluminense lidera com 22, e o Vasco aparece na terceira colocação, com 21, mesma pontuação do Flamengo, segundo colocado.

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O Vasco chega ao clássico depois de vencer o Madureira por 1 a 0, na quarta-feira (30), em partida atrasada da quinta rodada. A equipe cruz-maltina possui sete vitórias e uma derrota, além da melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos.

Do lado tricolor, Keven Samuel é o artilheiro da equipe no Estadual, com seis gols. O lateral-esquerdo Vagno lidera o número de assistências, com cinco passes para gol.

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Fred também contará com o retorno do meia-atacante Madiba, que estava a serviço da seleção Sub-20 da África do Sul e conquistou o título da Taça COSAFA. Já o volante Peter e o atacante Bernardo André seguem no departamento médico.

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Wesley Natã e Fred em Flamengo x Fluminense
Wesley Natã e Fred em Flamengo x Fluminense (Foto: Instagram Wesley Natã)
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