O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, concedeu sua primeira coletiva de imprensa nesta nesta sexta-feira (16) e atualizou a situação com Hulk e Savarino. No CT Carlos Castilho, o mandatário explicou os movimentos do clube no mercado.

Com dois reforços anunciados nesta temporada, o Tricolor ainda está no mercado em busca de novas peças. Nas últimas semanas, o foco se voltou para Hulk e Savarino, mas o clube está preparado para acionar um plano B.

- Começamos uma negociação no fim de dezembro com o Atlético-MG, depois de uma conversa com o clube falamos com o jogador. As coisas se desenrolaram nesse tempo e na semana passada, o Atlético respondeu faazendo três exigências para a gente, como publicado. Aceitamos duas, a terceira não, que era o pedido por ceder percentual de três jogadores da base e entendemos que não era interessante para o clube. De lá para cá, voltamos a conversar, e pedimos a possibilidade de uma proposta que envolvesse uma compensação financeira e hoje a negociação está encerrada - explicou Montenegro.

Mas o fim das conversas é momentâneo, já que o presidente deixou claro que, se o cenário mudar do lado de lá da mesa, o Flu tem vontade de retomar as negociações. Explicou ainda que não negocia em paralelo, portanto não estavam em contato com outro jogador para a posição. Agora, encerradas as chances de Hulk, o clube volta ao mercado.

Hulk marca golaço de falta para o Atlético contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sobre Savarino, o presidente resumiu como a negociação se deu. Assim como com o atacnte do Galo, com o venezuelano houve pedidos que não foram aceitos pelo Flu, travando a possibilidade do jogador do Botafogo vestir a camisa tricolor.

- Fizemos uma proposta ao Botafogo, e depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou e passamos a negociar com o jogador. No meio da negociação, teve alguns pedidos por parte do jogador e representantes que não aceitamos, e com isso a negociação também foi encerrada. Estamos tratando a montagem do elenco com muita cautela, pois está sendo montado ao longo de alguns anos. Podem chegar ainda algumas peças, mas nosso foco é mais um centroavante. Estamos trabalho desde que acabou o campeonato, então tem diversos nomes mapeados, trazidos pelo scout e discutidos pelo departamento de futebol e comissão técnica. O nome do Savarino apareceu como uma oportunidade, já que ponta nao era nossa prioridade no momento, mas achamos que era uma boa oportunidade para reforçar. - disse Montenegro.

O presidente não deu um prazo para que o elenco esteja fechado, mas pretende fazer isso até a estreia do Brasileirão, marcada para 28 de janeiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre. A exceção é Nino, que não virá nesta janela, mas que segue no radar do clube para a próxima. Segundo Montenegro, o Flu se planeja financeiramente para fazer uma proposta quando o Zenit estiver disposto a negociar o zagueiro.

- Sobre o Nino, ele é um desejo nosso desde o do ano passado, tentamos trazer ele, o Zenit não quis abrir negociação mas falou que podiamos voltar a conversar no fim ano. Voltamos, mas disseram que não é o momento e jogaram para frente essa negociação. O Zenit não quer negociar agora, mas vamos tentar de novo na próxima janela. Queremos muito que o Nino esteja conosco nesse ano.

Ainda sobre a posição, o presidente elogiou a estreia de Jemmes e revelou que dois dos zagueiros da base que participam da pré-temporada já estão integrados ao elenco e devem receber mais oportunidades em 2026.

- Jemmes fez uma grande estreia, ficamos felizes e estamos ansiosos para a temporada. Como falei, esperamos o Nino, então não posso trazer mais um ou dois zagueiros porque o Fluminense ainda tem uma questão financiera que não está totalmente resolvida. Não vejo isso como problema porque o Fluminense tem uma base muito forte e todo jgador que vem de lá tem grande apoio da torcida. Temos dois zagueiros prontos da base que estão incorporados ao time profissional, o Davi e o Loiola. Temos hoje seis zagueiros no elenco e não temos nenhuma negociação para a posição.

Jemmes em sua estreia pelo Fluminense, contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira outros assuntos da coletiva

Corinthians mandar jogo no Maracanã

- Não houve conversa. O Corinthians é um clube. Eu li na imprensa sobre esse pedido, mas ele não foi feito. E se for feito, vai ser recusado. O Maracanã é a casa do FLuminense e o contrato diz que a torcida tem que ficar sempre no setor sul. É uma ideia que deve vir no departamento de marketing, ideias criativas. Mas da nossa parte, não tem chance de acontecer. Teremos grandes jogos nessa temporada, um em São Paulo e outro no Maracanã.

Bernal e saídas

- Hoje não tem nenhuma negociação em curso sobre saída do Bernal. A gente recebeu uma proposta pelo John Kennedy e ela estava em análise, mas o clube optou por ficar com o jogador.

Relação com as organizadas

-Venho da arquibancada e tenho uma relação antiga com elas. Essa semana tivemos uma reunião para dois assuntos. A primeira sobre as festas ao longo do ano, e a segunda sobre cobranças a respeito da montagem do elenco. Tenho o maior respeito e admiração por todas as torcidas, é quem está ao lado da instituição quando mais precisa. Não tem aqui uma questão de ser mais ou menos tricolor, cada um é de um jeito. No que depender de mim, teremos uma ótima relação nesse período, com perguntas e esclarecimentos. Normal que a gestão sofra críticas, todos os torcedores querem ganhar sempre e ter o melhor time. Mas hoje em dia tem uma cobrança para montar o melhor time e montar rápido.

