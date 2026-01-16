O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, concederá entrevista coletiva no Centro de Treinamento Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira (16). Será a primeira vez que o novo mandatário fala com a imprensa após as eleições, em novembro de 2025.

continua após a publicidade

O Tricolor começou 2026 com duas contratações anunciadas, do zagueiro Jemmes e do lateral esquerdo Guilherme Arana. Ambos estrearam pelo clube na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ricardo Tenório, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt comemoram vitória na eleição do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Acompanhe ao vivo a coletiva de Montenegro

Leia mais sobre o Fluminense

➡️ Como foi a estreia do Fluminense? Jemmes, Santi Moreno, John Kennedy e Fidelis se destacam

➡️ John Kennedy fala em recomeço e pede desculpas à torcida do Fluminense

➡️ Arana revela dever com o Fluminense após vitória: 'Eles são o futuro'

