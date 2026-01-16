menu hamburguer
Fluminense

AO VIVO: assista a coletiva de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense

Mandatário falará sobre os movimentos de mercado e a temporada de 2026

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
10:06
Mattheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
Mattheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
  • Mais Notícias

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, concederá entrevista coletiva no Centro de Treinamento Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira (16). Será a primeira vez que o novo mandatário fala com a imprensa após as eleições, em novembro de 2025.

O Tricolor começou 2026 com duas contratações anunciadas, do zagueiro Jemmes e do lateral esquerdo Guilherme Arana. Ambos estrearam pelo clube na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ricardo Tenório, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt comemoram vitória na eleição do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Ricardo Tenório, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt comemoram vitória na eleição do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Acompanhe ao vivo a coletiva de Montenegro

