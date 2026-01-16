AO VIVO: assista a coletiva de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Mandatário falará sobre os movimentos de mercado e a temporada de 2026
O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, concederá entrevista coletiva no Centro de Treinamento Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira (16). Será a primeira vez que o novo mandatário fala com a imprensa após as eleições, em novembro de 2025.
O Tricolor começou 2026 com duas contratações anunciadas, do zagueiro Jemmes e do lateral esquerdo Guilherme Arana. Ambos estrearam pelo clube na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
Acompanhe ao vivo a coletiva de Montenegro
