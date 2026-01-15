Arana revela dever com o Fluminense após vitória: 'Eles são o futuro'

Um dos jogadores mais experientes do elenco alternativo do Fluminense, Guilherme Arana destacou a responsabilidade dos líderes com os jovens após a vitória na estreia do Campeonato Carioca. Em entrevista após o triunfo sobre o Madureira, o lateral ressaltou a importância de apoiar os atletas da base neste início de temporada.

— Aquele frio na barriga, que é natural, ainda mais vestindo a camisa de um clube grande. Sempre gera esse frio na barriga, mas fico feliz pelo resultado e pelo torcedor ter comparecido. É um time em formação, com muitos garotos querendo mostrar serviço. Às vezes a equipe acaba correndo mais quando precisa segurar o jogo, mas isso é natural. O importante é iniciar com vitória. Acho que nós, mais experientes, temos que dar moral para os meninos, porque eles são o futuro do clube. Estou muito feliz de estar aqui no Fluminense, representando milhares de torcedores — disse Arana, que seguiu:

— Vejo esse início de trabalho com bons olhos, conhecendo o grupo. A temporada é longa, esse foi só o primeiro jogo de muitos que vão acontecer. Mas seguimos com muita confiança. O Fluminense terminou bem o ano passado e espero que possamos fazer um excelente ano e conquistar títulos com essa camisa.

O Fluminense volta a campo no sábado (17) para enfrentar o Boavista, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).

Vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1 na estreia do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14), no Estádio Luso-Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Lezcano e John Kennedy. Marcão fez o gol do time visitante.

