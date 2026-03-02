menu hamburguer
Botafogo vê caminho aberto por Dantas após contratação do Fluminense

Jogador é destaque do Novorizontino, finalista do Paulistão

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
21:33
Dantas, zagueiro do Novorizontino (Foto: Arquivo pessoal/Dantas)
imagem cameraDantas, zagueiro do Novorizontino (Foto: Arquivo pessoal/Dantas)
A disputa entre Fluminense e Botafogo pelo zagueiro Dantas, do Novorizontino, sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira (2). Com a contratação do colombiano Julián Millán encaminhada, o Tricolor se retirou das negociações pelo defensor de 21 anos, abrindo caminho para o avanço do Alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Fluminense acertou a chegada de Millán junto ao Nacional-URU por cerca de 5 milhões de dólares, reforçando o lado esquerdo da defesa. Com o novo nome praticamente fechado e a janela internacional perto do fim, o clube optou por não seguir na concorrência por Dantas.

Antes da saída tricolor, a negociação estava acirrada. O Botafogo havia formalizado proposta e recebido contraproposta do Novorizontino, que exige 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) à vista para liberar o jogador. O Fluminense também apresentou oferta — parcelada — mas com boa parte do pagamento ainda em 2026, o que agradou o clube de Novo Horizonte.

Com a definição por Millán, o cenário mudou. O Botafogo passa a ter caminho mais livre para tentar convencer o clube paulista, embora ainda precise atender às condições impostas para fechar o negócio, além de só poder avançar de fato na negociação após a final do Paulistão.

Destaque da Série B e do Paulistão

Dantas ganhou projeção na Série B de 2025 e manteve bom desempenho no Campeonato Paulista de 2026, onde enfrenta o Palmeiras na final. Pelo Novorizontino, o zagueiro soma números consistentes defensivamente e se destaca pela qualidade na saída de bola.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

📊 Paulistão 2026

  1. 8 jogos
  2. 86% de acerto no passe
  3. 54% no passe longo
  4. 4,9 bolas recuperadas por jogo
  5. 5 cortes por jogo
  6. 62% de eficiência nos duelos aéreos
  7. Nota Sofascore: 7.19

📊 Série B 2025

  1. 26 jogos
  2. 2 gols
  3. 1,5 interceptações por jogo
  4. 4,1 bolas recuperadas por jogo
  5. 62% de aproveitamento nos duelos aéreos
  6. Nota Sofascore: 7.02

Em ambas as competições, figurou entre os líderes em bolas recuperadas e interceptações na posição.

➡️ Torcedores do Botafogo comemoram contratação do Fluminense: 'Deus'

