A disputa entre Fluminense e Botafogo pelo zagueiro Dantas, do Novorizontino, sofreu uma reviravolta nesta segunda-feira (2). Com a contratação do colombiano Julián Millán encaminhada, o Tricolor se retirou das negociações pelo defensor de 21 anos, abrindo caminho para o avanço do Alvinegro.
O Fluminense acertou a chegada de Millán junto ao Nacional-URU por cerca de 5 milhões de dólares, reforçando o lado esquerdo da defesa. Com o novo nome praticamente fechado e a janela internacional perto do fim, o clube optou por não seguir na concorrência por Dantas.
Antes da saída tricolor, a negociação estava acirrada. O Botafogo havia formalizado proposta e recebido contraproposta do Novorizontino, que exige 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) à vista para liberar o jogador. O Fluminense também apresentou oferta — parcelada — mas com boa parte do pagamento ainda em 2026, o que agradou o clube de Novo Horizonte.
Com a definição por Millán, o cenário mudou. O Botafogo passa a ter caminho mais livre para tentar convencer o clube paulista, embora ainda precise atender às condições impostas para fechar o negócio, além de só poder avançar de fato na negociação após a final do Paulistão.
Destaque da Série B e do Paulistão
Dantas ganhou projeção na Série B de 2025 e manteve bom desempenho no Campeonato Paulista de 2026, onde enfrenta o Palmeiras na final. Pelo Novorizontino, o zagueiro soma números consistentes defensivamente e se destaca pela qualidade na saída de bola.
📊 Paulistão 2026
- 8 jogos
- 86% de acerto no passe
- 54% no passe longo
- 4,9 bolas recuperadas por jogo
- 5 cortes por jogo
- 62% de eficiência nos duelos aéreos
- Nota Sofascore: 7.19
📊 Série B 2025
- 26 jogos
- 2 gols
- 1,5 interceptações por jogo
- 4,1 bolas recuperadas por jogo
- 62% de aproveitamento nos duelos aéreos
- Nota Sofascore: 7.02
Em ambas as competições, figurou entre os líderes em bolas recuperadas e interceptações na posição.
