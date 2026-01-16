Mattheus Montenegro anuncia novo cargo de Mário Bittencourt no Fluminense

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, explicou a nova função ocupada por Mário Bittencourt. O ex-presidente possui relação próxima com o atual e permanecerá ativo na gestão.

Montenegro foi vice de Mário em sua segunda gestão, que durou de 2022 a 2025. Nesse período, ficou responsável por tocar os assuntos da SAF, relação com a liga e negociações do RCE (Regime Centralizado de Execuções). Na reta final do mandato, ganhou maior protagonismo em função das eleições de novembro.

Já no início de 2026, o ex-presidente ficou à frente das tratativas entre o clube e os possíveis reforços. Ele tem participado ativamente do planejamento para 2026, não só no futebol. Na coletiva, o presidente explicou qual será a nova função de Mário na gestão.

— O Mário vai ocupar o cargo de Diretor Geral do clube. Vai me ajudar e ao Fluminense aqui no futebol e também em Laranjerias, nos Olímpicos e no social. Está nessa gestão há seis anos e meio, mas esta aqui há muito mais tempo, tem muita experiência. Fez uma gestão muito bem sucedida e seguirá nos ajudando.

