Mercado do Fluminense: Nino de volta? Plano B para Hulk e Savarino? Entenda

O Fluminense foi um dos times mais ativos no mercado para a temporada 2026 até o momento. Com Arana e Jemmes confirmados, o Tricolor ainda tem algumas movimentações no mercado mapeadas. A prioridade nesse momento é a contratação de um centroavante. Esse nome ainda pode ser o de Hulk. A chegada de mais um zagueiro está descartada nesse momento. O clube, porém, segue atento a oportunidades de mercado.

Hulk

O foco da janela é a contratação de um camisa nove. Até a segunda-feira (12), o nome certo era Hulk. A negociação estava próxima de ser acertada, mas o Fluminense chegou a um impasse com o Atlético-MG e paralizou as tratativas. O Atlético-MG aceitaria liberar Hulk mediante três exigências: que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro; que Hulk fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira; e que fosse incluído um percentual de jogadores dE Xerém como compensação financeira. O Tricolor não aceitou a última condição.

Antes disso, o Fluminense não negociava com nenhum outro atacante. O Fluminense não negocia mais de um jogador para a mesma vaga ao mesmo tempo. Apesar da negociação não ser vista como 100% encerrada, o Tricolor agora passa a olhar para os outros nomes que tem mapeados para a posição.

Nino

Nino é visto como um nome a parte pela diretoria do Fluminense. O jogador é consenso como reposição ideal para a saída de Thiago Silva. O problema não é o jogador, mas o Zenit, que não tem interesse em liberar o jogador até maio. Nesse momento, não existem conversas pela contratação do zagueiro. Mas o Fluminense entende que pode conseguir a compra ainda neste ano, em um momento mais importante da temporada.

O retorno de Nino ao Brasil, com o destino mais provável sendo o Fluminense, é quase que inevitável. Não é uma questão de "se", mas de "quando". A vontade do jogador é de voltar, mas o Zenit não quer negociar. O Fluminense vai voltar a tentar contratar o jogador depois do Campeonato Russo, que termina no final de maio. O zagueiro é visto como essencial no Zenit, que disputa o título da competição.

Plano B para Savarino

A situação para a posição de meia atacante é diferente. Apesar de ser camisa 10 no Botafogo, o Fluminense foi atrá do Venezuelano como um jogador de lado de campo. Antes dele, o nome foi Cebolinha, desejo antigo da diretoria. O jogador do Flamengo via com bons olhos uma chegada ao Tricolor, mas a negociação com o rival não foi possível. Com Savarino também não há mais negócio. Mas não existe uma corrida para um plano B.

A posição não é uma prioridade do Tricolor no momento. O clube entende que seria bom ter mais um ponta com perfil diferente de Serna e Canobbio, mas não existe urgência para o tema. O Fluminense está atento às oportunidades de mercado para a posição, da mesma maneira que ocorreu com Cebolinha e Savarino.

Estreia do Fluminense em 2026

O Fluminense estreia na temporada 2026 nesta quarta-feira (14) contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. Para essa partida, o Tricolor terá uma escalação alternativa. O time que terminou a temporada em 2025 se apresentou apenas no dia 8 de janeiro, enquanto um grupo, formado por jogadores da base e outros nomes com menos minutos em 2025, se apresentou no dia 2.

