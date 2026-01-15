O Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Luso-Brasileiro. A partida marcou a estreia do Tricolor das Laranjeiras no Campeonato Carioca, e muitos torcedores mandaram um recado a Zubeldía depois da partida.

Mesmo com um time alternativo, o Fluminense venceu seu primeiro jogo na temporada. O duelo marcou a estreia de Guilherme Arana e Jemmes com a armadura tricolor, e contou com o brilho do artilheiro Jhon Kennedy. O camisa 99 marcou o gol da vitória do Flu, depois de Lezcano abrir o placar, e o Madureira empatar com Marcão.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense mandaram recados ao Zubeldía. Desde Jhon Kennedy titular, até Guilherme Arana entre os 11 e oportunidades para os jovens, os tricolores manifestaram suas opiniões depois da estreia. Vale lembrar que o técnico argentino está afastado por problemas de saúde Veja os comentários abaixo:

Arana na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Veja recados ao treinador

Como foi o jogo do Fluminense

O Fluminense teve amplo domínio do primeiro tempo. O primeiro lance de perigo foi uma finalização de Santi Moreno, perto dos cinco minutos de jogo. Mas o Tricolor carecia de entrosamento dos homens de frente, comum de um time que nunca tinha jogado junto. O gol foi uma exceção. Santi fez boa jogada e achou John Kennedy, que dominou e deixou Lezcano de cara pro gol, para finalizar de esquerda. 1 a 0. Quase no lance seguinte, em um escanteio, Marcão não foi atrapalhado pela zaga do Fluminense e subiu sozinho para empatar de cabeça.

No segundo tempo, um jogo praticamente igual ao primeiro, mas com menos chances para o Fluminense, que voltou ainda menos criativo. O Madureira voltou um pouco mais confiante e se lançou mais ao ataque, porém, também não conseguiu levar perigo. Após as entradas de Agner e Matheus Reis no Tricolor, a partida mudou um pouco. O Fluminense passou a ter gás novo dos garotos, que, juntos, fizeram boa jogada pela direita até acharem John Kennedy na área. O camisa 99 não desperdiçou e selou a vitória tricolor.