O Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Estádio Luso-Brasileiro, na estreia do Campeonato Carioca. Com um time alternativo, formado por jovens da base e jogadores que buscam mais espaço após 2025, o Tricolor iniciou a temporada somando pontos e colhendo sinais positivos de algumas apostas para o ano.

John Kennedy fala em recomeço e pede desculpas à torcida do Fluminense

Sem os titulares, a comissão técnica aproveitou o primeiro compromisso oficial para observar atletas em diferentes estágios de afirmação. Dentro desse contexto, nomes como Jemmes, Santi Moreno, John Kennedy e Júlio Fidelis chamaram a atenção, cada um à sua maneira, em um jogo que teve controle territorial do Fluminense, mas exigiu paciência e ajustes ao longo dos 90 minutos.

Jemmes: segurança e saída de bola desde o início

Contratado após boa temporada pelo Mirassol, Jemmes chegou cercado de expectativa por se tratar de uma posição carente no elenco tricolor. Atuando pelo lado esquerdo da zaga, o defensor mostrou personalidade logo nos primeiros minutos. No seu primeiro lance, saiu jogando com drible e tranquilidade, característica que se repetiu ao longo da partida.

Com boa leitura defensiva e saída de bola limpa, Jemmes passou segurança e teve participação ativa na construção, agradando a torcida, que passou a reagir positivamente a quase todas as suas intervenções.

Santi Moreno: postura diferente e participação decisiva

Depois de um 2025 com poucas oportunidades e desempenho abaixo do esperado, Santi Moreno iniciou 2026 com uma postura mais agressiva. Mais confiante, o meia-atacante buscou o jogo, arriscou dribles e foi decisivo no primeiro gol do Fluminense.

A jogada nasceu de uma recuperação de bola e um drible curto, antes de encontrar John Kennedy, que serviu Lezcano. A participação direta no lance simboliza uma atuação mais insinuante e alinhada ao que se espera de um jogador contratado com investimento e expectativa de retorno técnico.

Lezcano: mais perto do gol

Assim como Santi Moreno, Lezcano entrou na temporada precisando dar respostas. Atuando mais próximo da área, o meia teve papel importante no setor ofensivo, finalizou mais vezes e foi recompensado com o gol que abriu o placar. Com características diferentes de armadores mais clássicos do elenco, Lezcano se mostrou um jogador de infiltração, quase como um segundo atacante, buscando o espaço entre linhas e pisando na área com frequência.

John Kennedy: eficiência de quem decide

Ídolo de parte da torcida e nome que naturalmente carrega expectativa, John Kennedy fez o que se espera de um centroavante. Participou diretamente dos dois gols do Fluminense: deu a assistência para Lezcano e marcou o gol da vitória.

Sem precisar de muitas chances, mostrou presença de área, confiança na finalização e leitura correta dos lances decisivos. Para um jogador que busca sequência e regularidade, a estreia reforça sua importância mesmo em um elenco alternativo.

Júlio Fidelis: maturidade acima da idade

Mesmo jovem, Júlio Fidelis voltou a mostrar um nível de maturidade que chama atenção. Com decisões seguras, boa leitura de jogo e calma para avançar no momento certo, o lateral raramente expôs o time defensivamente. Quando perdeu a posse, foi em tentativas de saída sob pressão, assumindo riscos necessários. No geral, mostrou consistência, qualidade no drible curto e capacidade de competir por espaço ao longo da temporada. Quase foi premiado com um golaço no fim da partida, mas capou a cavadinha na cara do goleiro.

Júlio Fidelis quase marca para o Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Início promissor do Fluminense

A estreia não foi isenta de falhas, sobretudo na organização ofensiva em alguns momentos, algo esperado para um time que ainda está em formação. Ainda assim, o Fluminense sai da primeira rodada com vitória, respostas individuais importantes e material para avaliação da comissão técnica. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Boavista, no sábado (17), às 18h30 (de Brasília). O Tricolor segue utilizando o Carioca como laboratório para ajustes e consolidação de nomes que buscam protagonismo em 2026.