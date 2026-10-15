Martinelli será reavaliado nesta quinta-feira (15) após deixar o jogo entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, com dores no joelho. O volante sentiu o incômodo depois de uma queda no primeiro tempo e foi substituído por Hércules no intervalo da derrota por 2 a 1 no Maracanã

A avaliação inicial no clube é de que o problema não aparenta maior gravidade. Na saída do estádio, o camisa 8 caminhava sem dificuldade.

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Fluminense perdeu força na construção sem Martinelli

Principal peça de transição entre a defesa e o ataque do Fluminense, Martinelli fez falta no segundo tempo. O volante participa da saída de bola, oferece opção de passe aos zagueiros e ajuda o time a avançar com conduções e passes que rompem a primeira linha de marcação adversária.

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Com Hércules em seu lugar, o Tricolor continuou com a bola na maior parte do tempo, mas teve ainda mais dificuldade para transformar a posse em oportunidades. Ganso, bastante participativo na etapa inicial, apareceu menos, e o Fluminense encontrou poucos caminhos para ameaçar a defesa do Palmeiras.

A ausência de Martinelli não explica sozinha os problemas ofensivos, que já existiam no primeiro tempo, mas tirou da equipe um de seus principais recursos para aproximar os setores e fazer a bola chegar ao ataque em melhores condições.

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Antes do segundo confronto da semifinal, o Tricolor terá o Santos pela frente. Martinelli é dúvida para os dois jogos, apesar de a primeira avaliação do Fluminense ser positiva.

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