Manoel e Lima reforçam o Fluminense para a decisão do Carioca

O Fluminense ganhou dois reforços para o Fla-Flu decisivo do Carioca e, com isso, duas preocupações a menos no departamento médico. A surpresa ficou por conta do retorno do zagueiro Manoel, que estará no banco de reservas. Já Lima, conforme antecipado pelo Lance!, retorna ao time titular.

Com isso, restam três atletas em tratamento: Ganso, em virtude da miocardite, precisou realizar um procedimento médico na sexta-feira (14), mas voltará a treinar após sete dias; Renato Augusto passou por uma cirurgia no ombro direito e segue cronograma de recuperação sem previsão de retorno; e Fuentes, que teve lesão detectada na coxa direita e também não tem data para voltar.

Números de Lima e Manoel na temporada

Lima tem seis jogos na temporada, sendo dois como titular. Um foi o empate sem gols contra a Portuguesa, pelo Carioca, e o outro a vitória por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, quando deu duas assistências. Foi nesse jogo, inclusive, que o meia sentiu as dores na panturrilha que o deixaram afastado por quatro jogos.

Já Manoel, foi relacionado pela última vez no jogo contra o Bangu, pela 11ª rodada do Carioca, e ficou afastado desde então por dores no pé direito. O zagueiro tem três jogos na temporada, todos como titular - os empates em 0 a 0 com Sampaio Correa e Madureira, e a derrota para o Volta Redonda, jogo em que foi expulso.

