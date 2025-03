Após completarem 200 jogos pelo Fluminense no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, Fábio e Samuel Xavier receberam algumas homenagens do clube. Além de uma camisa comemorativa, a FluTV produziu uma reportagem especial, em que o lateral se declarou às três cores e deu um recado para a torcida tricolor antes do jogo de volta contra o Flamengo.

Em busca do título Carioca

Samuel Xavier no treino do Fluminense. (Foto: Marina Garcia/FFC)

O Fluminense tem uma missão difícil neste domingo (16): reverter a vantagem obtida pelo rival no primeiro jogo da final do Carioca. Com gols de Wesley e Juninho, o Rubro-Negro saiu na frente, e Keno diminuiu nos minutos finais para colocar o Tricolor de volta no jogo.

Mesmo já tendo vencido a Libertadores, a Recopa e dois estaduais, Samuel mostrou que ainda tem ambição por mais. "Meu sonho é conquistar mais títulos com a camisa do Fluminense, tenho isso no meu coração", afirmou. Depois, destacou o papel da torcida nas vitórias do time, reforçando o recado para a final:

- Fazem a diferença nos jogos no Maracanã. Vocês (torcedores) fazem a gente estar mais a vontade em campo e são um combustível a mais para a gente correr e se entregar. O grupo unido e a torcida a unida vão fazer o Fluminense mais forte.

O diferencial do Fluminense, segundo Samuel Xavier

Cano e Serna em um momento de descontração no treino. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

No clube desde 2021, Samuel revelou que se sentiu a vontade no Flu desde que chegou, pois ele e sua família foram bem acolhidos pela equipe e funcionários. Isso o motivou a querer marcar seu nome na história do clube centenário e, de acordo com ele, as vitórias e conquistas foram um resultado natural do bom ambiente criado.

- A gente não sabe o que cada um passa em casa, mas aqui todo mundo trata o próximo com sorriso, carinho, com abraços. Quando se está num lugar assim, as coisas fluem.

Samuel citou jogos marcantes em sua carreira, como o de ida das oitavas de final da Libertadores de 2023. Em um chute colocado de fora da área, abriu o placar aos 40 do segundo tempo, quando a partida se encaminhava para um empate sem gols no Maracanã - seu gol abriu o caminho para John Kennedy marcar o segundo e selar a vitória tricolor em casa.

Iniciando sua quinta temporada defendendo o Fluminense, Samuel teve larga convivência com Marcão, ex-jogador do clube e atualmente auxiliar técnico. Na entrevista, o atleta revelou uma lição que aprendeu com o companheiro, que já possui muitos anos de clube.

- O Marcão falou isso um dia no campo e me marcou muito. Perguntaram porque ele estava sempre sorrindo e ele respondeu que está no clube que ama e fazendo aquilo que ama, que tinha motivos para sorrir e estar feliz. Eu trouxe isso para mim. Acho que aqui tem esse ambiente que faz ser o Fluminense diferente. Todos que trabalham aqui amam o clube e isso consequentemtnete se traduz em titulos e vitórias.

Venda de ingressos para a final

Conforme informado pelo GE, restam cerca de 5 mil ingressos a venda no setor sul, para a torcida do Fluminense. As vendas para sócios e público geral abriram na sexta-feira (14), às 10h. No sábado (15), começaram a comercialização em pontos físicos, bem como das gratuidades. Os torcedores podem adquirir seus ingressos online ou na sede do clube, em Laranjeiras até domingo (16), 16h.

Ao todo, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos e o setor norte, destinado à torcida do Flamengo já está esgotado. Os setores leste e oeste superior também estão esgotados.