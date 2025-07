Carol Portaluppi flagra Renato Gaúcho de mau humor após eliminação do Fluminense

O Fluminense foi eliminado do Mundial de Clubes, na última terça-feira (9), pelo Chelsea. Um dia após o revés por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova York, Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, flagrou o pai em um momento de mau humor no hotel.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o treinador do Fluminense aparece sem camisa enquanto relaxava em espaço de lazer da hospedagem onde está a delegação do clube carioca. Foi então, que a influenciadora pergutou se o pai estava aproveitando o sol e teve uma resposta malcriada.

- Olha isso aqui. Oi, está pegando um sol? - perguntou Carol.

- Não. Chuva. Está chovendo - respondeu Renato, em tom irônico.

Eliminação do Fluminense

Com dois gols marcados, o atacante João Pedro foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o clube carioca por 2 a 0. O novo reforço dos Blues, é fruto das categorias de base do Tricolor, e completou apenas o segundo jogo com a equipe inglesa na vitória sobre o ex-time, na última terça-feira (8).

Atrás do placar desde o primeiro tempo, o Fluminense teve algumas chances para mudar o cenário da partida. Hércules teve um arremate tirado na linha de gol pelo lateral Cucurella e um pênalti anulado pelo VAR, estes foram os lances mais próximos de gol do Tricolor no confronto.

A vitória classificou o Chelsea para a final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe inglesa irá enfrentar o PSG na final do novo torneio da Fifa. A decisão acontece no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Por outro lado, o Fluminense retorna ao Brasil para disputar o restante da temporada. A equipe do técnico Renato Gaúcho retorna a campo na próxima quinta-feira (17), para enfrentar o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão.