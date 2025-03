Escalações de Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca

Neste domingo (16), Flamengo e Fluminense entram em campo pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã. Por conta da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Rubro-Negro possui vantagem do empate contra o Tricolor.

Filipe Luís optou por uma escalação com Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata. A equipe é a mesma que iniciou o confronto de ida, na última quarta-feira (12).

O Flamengo segue sem contar com Danilo, Bruno Henrique e Michael, que seguem o cronograma de suas lesões. Por outro lado, Filipe Luís conta com o retorno de Cebolinha entre os relacionados, que começa no banco de reservas.

Filipe Luís durante o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Por outro lado, Mano Menezes promoveu mudanças na escalação do Fluminense. Com isso, o Tricolor entra em campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio.

O Fluminense não conta com Gabriel Fuentes para o clássico contra o Flamengo, que teve uma lesão constatada no músculo anterior da coxa esquerda no último Fla-Flu. Além do lateral, Juan Freytes cumpre suspensão após ter recebido um cartão vermelho no jogo de ida da decisão.

Mano Menezes durante clássico entre Fluminense e Flamengo, pela final do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo luta pelo 39º título de Campeonato Carioca, enquanto o Fluminense buscar cortar a vantagem do rival e chegar a sua 34ª conquista estadual.