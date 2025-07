Felipe Melo rebate torcedores de ex-clube sobre destaque do Mundial

Após se destacar no Mundial de Clubes, Jhon Arias entrou na mira do futebol europeu de forma mais contundente. Em meio aos rumores de saída, alguns torcedores começaram a se questionar sobre a idolatria do jogador, que foi campeão da Libertadores em 2023 com o clube, e Felipe Melo se posicionou.

continua após a publicidade

Segundo informações do "ge", o Wolverhampton, da Inglaterra, fez contato com o Fluminense para buscar informações sobre a situação do jogador e sinalizou que deve formalizar uma proposta em breve. O clube carioca, que renovou o contrato de Arias até meados de 2028, não pretende negociá-lo neste momento, mas sabe do desejo antigo do colombiano de atuar na Europa.

Nesta quinta-feira (10), alguns tricolores começaram a debater nas redes sociais sobre a idolatria de Jhon Arias. O ex-jogador do Fluminense e companheiro de Arias, Felipe Melo, rebateu alguns comentários no seu perfil do X.

continua após a publicidade

Felipe Melo no Sportv (Foto: Reprodução)

Veja debate entre Felipe Melo e torcedores do Fluminense sobre Jhon Arias

Desempenho no Mundial de Clubes

No Mundial, Arias marcou um gol e deu uma assistência, sendo peça-chave na campanha que levou o Tricolor à semifinal. O jogador enfrentou e se destacou contra adversários de peso como Borussia Dortmund, Al Hilal, Inter de Milão e Chelsea. O jornal espanhol Marca chegou a apelidá-lo de "Pelé colombiano", enquanto o inglês The Athletic o descreveu como “um novo herói do futebol”.

Após a eliminação diante do Chelsea, Arias se emocionou em entrevista ao falar do desempenho do Fluminense no Mundial de Clubes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Estivemos muito perto e isso dói. Saímos de cabeça erguida. Minha reação foi uma mistura de tudo isso. É normal quando se cria uma expectativa, quando você fica tão perto - disse o atacante, aos prantos.