Exame confirma lesão e Fuentes desfalcará o Fluminense na final do Carioca

O Fluminense tem mais um desfalque confirmado para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Trata-se do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que teve lesão detectada no grupo anterior da coxa esquerda.

No primeiro jogo da decisão, o lateral deixou o campo com dores na região após o apito final. Na coletiva, Mano Menezes já havia revelado a preocupação e destacado a probabilidade de não contar com o jogador. O clube não deu previsão de retorno nem informou o grau da lesão.

Quem estará a disposição de Mano Menezes?

Lima treinando com o Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Além de Fuentes, o Fluminense não contará com o zagueiro Freytes, que foi expulso depois do fim do jogo por uma discussão com Luis Araújo, do Flamengo. A decisão do árbitro Yuri Elino gerou protestos por parte do clube, especialmente após a divulgação da súmula do jogo.

Outro atleta que desfalca o time é o zagueiro Manoel, mas que já está em transição para os trabalhos com o grupo. Com previsão de retorno mais distante, o meia Renato Augusto cumpre cronograma de recuperação após cirurgia no ombro direito, enquanto Paulo Henrique Ganso foi submetido a um procedimento médico por conta da miocardite detectada no início da temporada.

No entanto, uma notícia boa para a torcida tricolor é o retorno de Lima, que estava em tratamento por dores na panturrilha. O meia já está treinando com restante do time e ficará a disposição de Mano Menezes para o jogo de volta da final do Carioca.

Do que precisa o Fluminense para ser campeão estadual? 👀🏆

O primeiro jogo, realizado na quarta feira (12), no Maracanã, terminou em vitória do Flamengo por 2 a 1. Wesley e Juninho marcaram para o Rubro-Negro e Keno diminuiu para o Tricolor nos minutos finais. Para conquistar o título, o Fluminense precisará vencer por mais de um gol de diferença se quiser levar a taça no tempo regulamentar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis e um empate dá o título ao rival.

Confira a nota do clube

"O lateral esquerdo Gabriel Fuentes foi submetido a exames de imagem e teve detectada uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda."