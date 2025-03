Cano pode superar marca de Fred se marcar na final do Carioca

O atacante Germán Cano pode superar mais uma marca importante em sua trajetória no Fluminense. Se marcar contra o Flamengo no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, o argentino ultrapassará Fred na artilharia contra o rival.

Após uma derrota por 2 a 1 no jogo de ida, realizado na quarta-feira (12), no Maracanã, o Fluminense busca a virada diante do Rubro-Negro. Na ocasião, Keno diminuiu o placar e reacendeu as esperanças tricolores de conquistar a taça pela 34ª vez. O segundo jogo será neste domingo (16), às 16h, também no Maracanã.

Cano e Fred atuaram juntos pelo Fluminense antes da aposentadoria do camisa 9. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ídolos e goleadores no Flu, Cano e Fred possuem mais essa em comum: ambos balançaram as redes sete vezes contra o rival rubro-negro. No entanto, o eterno camisa 9 tricolor, aposentado desde 2022, possui um histórico maior por ter marcado três vezes pelo Cruzeiro. Já Cano, marcou uma pelo Vasco.

Além da marca, um gol do argentino significa também o fim do jejum diante do Flamengo. A última vez que Cano fez gol contra o rival foi há quase dois anos, em 9 de abril de 2023, na final do Carioca daquele ano, em que o Flu foi campeão. Vale lembrar que 2024 foi um ano atípico para o atacante, que marcou apenas sete gols na temporada, número muito abaixo dos mais de 40 que vinha fazendo desde 2020, quando ainda estava no Cruzmaltino.

Cano recebe homenagem pelos 101 gols

Cano recebe homenagem pelos 101 gols. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ao marcar duas vezes na partida contra o Caxias-RS, pela Copa do Brasil, Cano atingiu a marca dos 101 gols com a Armadura Tricolor. Pelo feito, o clube fez uma homenagem especial para o ídolo, entregue no sábado (15), no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC).

O argentino recebeu uma placa comemorativa e um quadro com a data dos gols feitos especificando a partir de qual ele passou a fazer o "LL" - dedicando a Lorenzo, seu filho mais velho, e Leonela, a mais nova. Além disso, ganhou também uma linha de itens personalizados, como canecas e garrafas térmicas.

Confira outras marcas de Cano pelo Fluminense

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no século (101 gols);

- Artilheiro da Conmebol Libertadores 2023 (13 gols);

- Maior artilheiro da história do Fluminense na Libertadores (17 gols);

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição da Libertadores (13 gols em 2023);

- Maior artilheiro da uma edição da Libertadores no século XXI (13 gols em 2023);

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022, 44 gols);

- Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970 (2022, 44 gols);

- Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada (2022, 44 gols);

- Terceiro estrangeiro com mais gols pelo Fluminense (101 gols);

- Artilheiro do Carioca 2023 (16 gols);

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022 (26 gols);

- Artilheiro da Copa do Brasil 2022 (5 gols);

- Artilheiro do Brasil em 2022 (44 gols);

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão (2022, 26 gols);

- Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos (2022, 26 gols);

- Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972 (2022);

- Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008 (2022);

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no "Novo Maracanã"