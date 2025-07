Presidente do Fluminense manda recado após Mundial: ‘Voltar para ser campeão’

Presidente do Fluminense, Mário Bittencount mandou um recado ao elenco após a derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes. Em conversa com os jogadores no vestiário, o mandatário se mostrou orgulhoso do elenco e confiante na busca por títulos ao longo da temporada.

- A gente volta pro Brasil muito orgulhoso. Na quinta-feira (17), vamos jogar no Maracanã e a Copa do Mundo continua. Vamos jogar contra o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e vamos voltar para o Brasil para ser campeão, seja do Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. A luta continua.

Nesta sexta-feira (11), o Fluminense embarca pela manhã para retornar ao Rio de Janeiro e retomar os treinos. O elenco terá folga no fim de semana e se reapresenta no CT Carlos Castilho na segunda-feira (14) visando o duelo contra o Cruzeiro.

Tanto na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana, o Fluminense está nas oitavas de final. Na competição doméstica, o Tricolor encara o Internacional, enquanto no torneio continental ainda não há adversário definido. No Brasileirão, o Time de Guerreiros está na 6ª colocação.