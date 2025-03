Técnico do Fluminense, Mano Menezes deve promover mudanças na equipe para enfrentar o Flamengo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Tricolor contará com mudanças nas duas laterais e com o retorno de Lima, segundo o Lance!.

O Fluminense deve entrar em campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis ou por dois ou mais gols de diferença para levar o título no tempo regulamentar.

Na lateral esquerda, Mano Menezes ficou sem muitas opções no Fluminense devido a lesão de Gabriel Fuentes e a expulsão de Juan Freytes. No lado direito, a entrada de Samuel Xavier é opção do comandante, enquanto a volta de Lima faz com que Arias possa jogar em sua posição predileta.

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.