Ganso passará por procedimento médico, e Fluminense prevê data de retorno

O Fluminense informou que o meia Paulo Henrique Ganso passará por um procedimento médico, nesta sexta-feira (14), o que fará com que o camisa 10 fique sete dias afastado dos treinos. A necessidade foi vista pela equipe cardiológica que acompanha e monitora o jogador.

Apesar do procedimento, o Fluminense prevê que Ganso estará à disposição do técnico Mano Menezes a partir da 2ª rodada do Brasileirão. Com isso, o meia deve fazer seu retorno diante do RB Bragantino, no Maracanã, entre os dias 5 e 6 de abril.

Em meados de janeiro, Ganso foi diagnosticado com uma leve miocardite, o que o afastou dos treinos no Fluminense por mais de quatro semanas, uma vez que o jogador não poderia realizar atividades físicas. No entanto, o camisa 10 foi liberado para voltar aos treinos após resultados positivos no novo exame realizado no fim de fevereiro.

Por conta do procedimento médico, Ganso ficará afastado das atividades com seus companheiros no início da Data Fifa. No entanto, o meia terá duas semanas cheias de treinos visando sua volta aos gramados.

Neste momento, Mano Menezes se vê carente de opções no setor de meio de campo, uma vez que Ganso está afastado, enquanto Renato Augusto se recupera de uma cirurgia no ombro. Além da dupla, Lima também sofreu com dores na panturrilha no início do ano e perdeu jogos pelo Fluminense.

