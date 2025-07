Jhon Arias é o jogador que mais conquistou o prêmio de ‘Melhor da Partida’ no Mundial

Mesmo antes da final entre PSG e Chelsea, marcada para este domingo, o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, já garantiu um feito individual expressivo no Mundial de Clubes. O camisa 21 termina o torneio como o atleta que mais vezes venceu o prêmio de “Superior Player of the Match”, concedido ao melhor jogador de cada partida.

continua após a publicidade

Arias foi eleito o melhor em campo em três jogos: contra o Borussia Dortmund, na fase de grupos; contra a Inter de Milão, nas oitavas de final; e diante do Ulsan HD, também na fase de grupos.

➡️ Renato Gaúcho e Ganso tem ‘discussão acalorada’ após partida do Mundial

Prêmio popular valorizado pela torcida global

A honraria de “Superior Player of the Match” foi uma das atrações que mais movimentaram os torcedores durante o Mundial. A votação é feita em tempo real pela plataforma FIFA+, entre os 60 e 88 minutos de cada partida, com escolha exclusivamente popular, organizada pela FIFA em parceria com a cervejaria Michelob Ultra. O troféu é entregue ainda em campo ao jogador mais votado.

continua após a publicidade

➡️Live do Lance! dá notas para jogadores do Fluminense contra o Chelsea; assista

Independentemente do resultado das partidas, Arias encantou o público com sua intensidade, inteligência tática e participações decisivas, sendo também um dos pilares da campanha do Fluminense até as semifinais.

Desempenho de Arias chama atenção da Europa

O brilho individual no torneio já começou a render frutos fora de campo. O Wolverhampton, da Premier League inglesa, entrou em contato com o Fluminense para buscar informações sobre a situação contratual do atacante e sinalizou que deve enviar uma proposta oficial nos próximos dias.

continua após a publicidade

Arias, que tem contrato com o Tricolor até junho de 2028, já declarou publicamente o sonho de atuar na Europa — e, preferencialmente, na Inglaterra. Apesar de o Fluminense não ter estipulado um preço, o interesse europeu vem crescendo, com sondagens também de clubes da Arábia Saudita e de outras ligas do continente.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jhon Arias contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

➡️Jogador emprestado pelo Fluminense é proibido de atuar por clube japonês até o fim de 2025

Números no Mundial e pelo Fluminense

Aos 27 anos, Arias foi um dos nomes mais valorizados do torneio. Ele terminou o Mundial com um gol, uma assistência e três prêmios de melhor da partida. Desde que chegou ao Fluminense, em 2021, soma 229 jogos, 47 gols e 55 assistências, consolidando-se como um dos principais jogadores do futebol sul-americano na atualidade.