John Kennedy sofre com mudanças no Pachuca e retorno ao Fluminense é estudado

Emprestado ao Pachuca, John Kennedy sofre com as mudanças e instabilidades do clube mexicano e um retorno ao Fluminense não está descartado. No entanto, o centroavante possui vínculo com os Tuzos até o fim de 2025.

No início do ano, John Kennedy foi anunciado pelo Pachuca e teve um início de trajetória muito positivo sob comando do técnico Guillermo Almada. Em 20 partidas, o atacante havia marcado nove gols e contribuído com duas assistências até a eliminação dos Tuzos para o América-MEX nas quartas de final da Liga MX.

No entanto, o Pachuca mudou o comando e John Kennedy perdeu espaço no início do trabalho de Jaime Lozano. No Mundial de Clubes, o brasileiro atuou apenas duas vezes e ambas saindo do banco de reservas contra o RB Salzburg e o Real Madrid.

Além disso, o Pachuca pertence ao "Grupo Pachuca", que conta com o Oviedo, da Espanha, o León, do México, e o Everton, do Chile. Devido ao acesso da equipe espanhola à La Liga, os Tuzos estão se desfazendo de peças importantes da equipe mexicana, como Salomón Rondón e fortalecendo o "parceiro".

John Kennedy pode deixar o Pachuca e retornar ao Fluminense?

Diante desse cenário, o entorno do jogador está insatisfeito com a atual condição do atacante no México, como informou inicialmente o "ge" e o Lance! confirmou. No entanto, a saída de John Kennedy do Pachuca ao Fluminense demanda de um acordo entre os clubes para uma rescisão contratual antecipada ou até mesmo o pagamento por parte do Tricolor para contar com o atleta mais cedo.

Nesta quinta-feira (10), o Fluminense está nos Estados Unidos e retorna ao Rio de Janeiro na sexta-feira (11). Em contato com o clube, o Lance! ainda não obteve respostas sobre o interesse em contar com John Kennedy nas próximas semanas para que o centroavante seja comandado por Renato Gaúcho.