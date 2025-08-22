O Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro após garantir classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o América de Cali. Neste sábado (23), às 16h (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo válido pela 21ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense oficializa contratação do zagueiro Igor Rabello

Para o confronto em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho terá de lidar com quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o volante Facundo Bernal, o meia Lima e o atacante Agustín Canobbio. Além disso, Martinelli está suspenso e não poderá atuar. A situação aumenta a atenção do treinador sobre o risco de novas ausências por acúmulo de cartões.

➡️ Lucho Acosta diz que jogos do Fluminense no Mundial impulsionaram acerto

Facundo Bernal em campo pelo Flumienense no Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

➡️Fluminense encontra reposição de Jhon Arias

Gabriel Fuentes ainda se recupera de lesão e não tem condições de jogo. Bernal aparece como candidato a substituir Martinelli no meio-campo, enquanto Lima, apesar das críticas da torcida, deve seguir sendo titular. Canobbio, destaque recente da equipe, pode ser preservado para o próximo compromisso, dada a sequência intensa de jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Fluminense terá novo desafio na próxima semana: na quinta-feira (28), às 19h, visita o Bahia, em Salvador, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe busca equilíbrio entre o Brasileirão e os compromissos pelas competições mata-mata, preservando atletas quando necessário para manter o desempenho nas duas frentes.